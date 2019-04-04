Как Дмитрий Нагиев из «жиртреста» стал альфа-самцом, покорял Клаудию Шиффер, собирал 27 кг украшений, но продолжал одеваться в секонд-хенде

4 апреля свой день рождения отмечает один из самых известных российских телеведущих — Дмитрий Нагиев, которому исполняется 52 года. В честь этого события Woman.ru рассказывает о неожиданных фактах из биографии мужчины, покорившего половину женского населения России, если не больше.

«С днем рождения, папа!» — гласит подпись к фото, которое в своем Инстаграме Кирилл Нагиев опубликовал 4 апреля. В кадре маленький Кирюша, которому на снимке не больше 5 лет, и его знаменитый папа — еще весьма субтильный, а главное — с волосами на голове. За прошедшие с тех пор пару десятилетий в жизни Дмитрия Нагиева многое изменилось.

Сегодня он является не только одним из самых известных представителей российского шоу-бизнеса, но и одним из самых загадочных и скрытных. Поклонники, например, ничего не знают о его личной жизни и до сих пор не могут понять, сколько у него детей и… жен. А где много тайн, там много слухов. Дмитрий их никогда не комментирует и изредка говорит о чем-то сокровенном, да и то «камуфлируя» свои признания шутками и сарказмом.



Однажды в интервью Woman.ru Дмитрий Владимирович (именно так к нему обращаются коллеги) признался, что всегда плачет, когда смотрит «Белым Бим Черное Ухо» и «Титаник». А еще он уверен, что без любви все бессмысленно. Ну какой мужчина! Еще больше вы его полюбите, когда узнаете несколько других, весьма любопытных моментов из биографии главного альфа-самца страны.

Съемки в «Ералаше»

Дмитрий Нагиев не раз снимался в «Ералаше», будучи уже взрослым мужчиной и известным актером. Но знаете ли вы, что в телевизионном детском журнале он засветился еще в детстве?

Выпуск с участием маленького Димы назывался «Позорное пятно» — на экране юный актер провел не больше 13 секунд, но это был его дебют, пусть и в маленьком, но все же кино.

Обидное прозвище в школе

Сегодня Дмитрий — красавец-мужчина с рельефной мускулатурой. А в школьные годы злые одноклассники обзывали его «жирной бочкой» и «жиртрестом». Насмешки прекратились после четвертого класса, когда будущий альфа-самец начал активно заниматься спортом. Результаты не заставили себя ждать — за несколько лет юноша похудел на 12 кг, стал чемпионом Ленинграда по самбо и дослужился до мастера спорта.

Паралич лицевого нерва

Далеко не все знают, что знаменитый «нагиевский прищур» — результат серьезного недуга. У Дмитрия Нагиева паралич лицевого нерва. С этим диагнозом он живет уже больше 30 лет.

На втором курсе во время одной из репетиций студенческого спектакля мышцы на его лице вдруг перестали двигаться — актера парализовало. Приехавшая скорая отвезла молодого человека в больницу, где он провел больше месяца.



Врачи разводили руками — лечение не помогало. Помог случай: от резкого порыва ветра в палате разбилось окно. Сильно испугавшись, пациент вздрогнул и вдруг почувствовал, как дернулся один глаз, потом другой. Со временем подвижность лица вернулась, но лишь частично.

Любовь к секонд-хендам

Дмитрия и его брата Женю их мать воспитывала в одиночку. Одевать стремительно растущих мальчишек приходилось в комиссионных магазинах — на другие в неполной семье денег не было. Став взрослым и состоятельным человеком, Нагиев не утратил интереса к секонд-хендам. Именно там он нередко пополняет свой черно-серый гардероб.

«Однажды перед поездкой в Париж я обратился к Александру Васильеву, который посоветовал мне магазин, открытый еще маркизой Помпадур. Туда она сдавала свои единожды надетые туалеты», — делился модник в интервью журналу «Собака.ru».

Вы наверняка не раз обращали внимание на то, что руки телеведущего украшены многочисленными кольцами и браслетами. Их Нагиев также предпочитает покупать в ломбардах. В выборе он себя не ограничивает, поэтому скопил коллекцию модного серебра весом аж 27 кг!

Встреча с супермоделями

А вот еще один фэшн-факт из биографии именинника. В 1997 году он познакомился с тройкой супермоделей — Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и Евой Герциговой.

Длинноногие девицы (именно так их назвал Дмитрий в одном из интервью) прилетели в Санкт-Петербург для участия в модном показе, на котором Нагиев был ведущим. Дабы встретить иностранных гостий во всей красе, наш герой решил купить себе смокинг, за которым он и отправился на ярмарку в СКК (Спортивно-концертный комплекс).

Выбирал долго и тщательно и в итоге потратил сумму ровно в два раза больше, чем гонорар, который должен был получить за этот вечер. Ради женщин ему ничего не жалко.

Благотворительный фонд

В этом году Нагиев попал в список самых состоятельных российских актеров по версии Forbes. По подсчетам издания, «стоит» Дмитрий больше всех — 3 миллиона 200 тысяч долларов (около 210 миллионов рублей). Часть этих денег телеведущий тратит на благотворительность.

Мало кто знает, что в 2012 году Нагиев возглавил фонд «Анна», помогающий детям из неблагополучной среды, детям с физическими и умственными недостатками и детям-сиротам. К этому шагу его в какой-то степени подтолкнула любимая мама Людмила Захаровна, сказавшая как-то: «Сначала сделай так, чтобы человеку, который рядом с тобой, было хорошо — в общении, в постели, везде. А потом уже думай о себе». Этому принципу Дмитрий следует уже много лет.

Лысина

У Нагиева никогда не было пышной шевелюры, но на то, чтобы побриться налысо, Дмитрий решился не сразу. Долгое время он считал отсутствие волос на голове чем-то постыдным. Но время идет, все меняется. В том числе и мнение нашего героя о мужской красоте: «Я стал читать какие-то заумные работы о лысых, и до меня стало доходить: если уж вода смывает с человека что-то нехорошее, то, если побриться наголо, наступит полное обновление!». С тех пор наш герой практически ежедневно подходит к зеркалу, вооруженный машинкой для стрижки волос и бритвой.

И напоследок весьма забавный момент из биографии именинника, произошедший 29 лет назад. 31 августа 1989 года, когда Нагиев стал отцом, ему предложили определиться с именем для сына. Выбирали между Андреем, Денисом и Кириллом. В итоге победило последнее. При регистрации молодой отец уверенно написал «Кирил Дмитриевич Нагиев». Ему вернули бумагу и сказали, что такого имени не существует. После долгих выяснений Нагиев понял, что это имя пишется с двумя «л».