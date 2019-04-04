Виктория Лопырева поздравила Игоря Булатова с днем рождения и опубликовала фото с ним

Пока недоброжелатели продолжают разводить Викторию Лопырева и Игоря Булатова, молодые родители отдыхают в Ки-Уэсте (штат Флорида), куда приехали, чтобы отпраздновать 36-летие Игоря.



С недавних пор 4 апреля является для Виктории Лопыревой особой датой. В этот день родился Игорь Булатов — любимый мужчина телеведущей и отец ее первенца. Ранее Виктория не показывала лицо Игоря в своем Инстаграме (чем породила массу слухов и домыслов), но в честь 36-летия любимого опубликовала их совместное портретное фото.

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«С днем рождения, моя любовь», — подписала снимок знаменитость и добавила в конце сообщения знак Овна. Напомним, сама Виктория родилась под звездой Льва. Интересно, что про этот союз сказали бы астрологи?