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Виктория Лопырева поздравила Игоря Булатова с днем рождения и опубликовала фото с ним

Пока недоброжелатели продолжают разводить Викторию Лопырева и Игоря Булатова, молодые родители отдыхают в Ки-Уэсте (штат Флорида), куда приехали, чтобы отпраздновать 36-летие Игоря. 

С недавних пор 4 апреля является для Виктории Лопыревой особой датой. В этот день родился Игорь Булатов — любимый мужчина телеведущей и отец ее первенца. Ранее Виктория не показывала лицо Игоря в своем Инстаграме (чем породила массу слухов и домыслов), но в честь 36-летия любимого опубликовала их совместное портретное фото. 

«С днем рождения, моя любовь», — подписала снимок знаменитость и добавила в конце сообщения знак Овна. Напомним, сама Виктория родилась под звездой Льва. Интересно, что про этот союз сказали бы астрологи? 

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04 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень рада за них!!! Счастья и здоровья молодой семье! (хоть и сочувствую Тате.....)

  • Вот они все отдыхают, отдыхают и вроде все в разных местах ... а фото все то же и там же

  • Что-то он резко постарел. Откуда 36?

  • вроде как 1990 года, 29 ему

  • Он 1990 года рождения и исполнилось ему 29, с чем и поздравляем

  • На следующее др ему будет 46?

  • Вика сама в инсте написала, что ему 36. Известный факт, что она на 6 лет старше. Сдала себя с потрохами

  • вся эта история фейк. лопырева Трансгендер

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