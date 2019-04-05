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«Тоска моя невыносима»: Божена Рынска отметила 40 дней со дня смерти мужа трагичным постом

Ровно 40 дней назад Божена Рынска стала вдовой. 5 апреля журналистка опубликовала в Инстаграме фото Игоря Малашенко, сопроводив их трогательной подписью. 
Божена Рынска посвятила пост в Инстаграме Игорю Малашенко, со дня смерти которого прошло 40 дней
Божена Рынска посвятила пост в Инстаграме Игорю Малашенко, со дня смерти которого прошло 40 дней

Прошло 40 дней со дня смерти Игоря Малашенко. В связи с этим событием вдова политтехнолога Божена Рынска опубликовала в своем микроблоге пост, посвященный покойному супругу.

«Сегодня сорок дней, как погиб мой дорогой, любимый, обожаемый муж. Он не выдержал агрессивных атак адвокатов своей бывшей жены и бойкота детей, а я проглядела серьезность его депрессии. Мне надо было сражаться с ней, а не с адвокатами-клеветниками. Я взяла на себя судебный процесс, но проглядела болезнь Игоря. Я страстно любила и люблю своего мужа. Тоска моя огромна и невыносима», — написала под снимками Малашенко Рынска (орфография и пунктуация автора сохранены).

Судя по записи, безутешная вдова по-прежнему винит в смерти своего супруга его экс-жену Елену Пивоварову.

В комментариях к публикации подписчики Божены поддержали ее и выразили соболезнования. Многие написали, что знали Игоря и запомнили его исключительно добрым и светлым человеком.

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05 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Facebook, Legion-Media.ru, Владимир Гердо, Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Очередной повод напомнить о себе.

  • Светлая ему память! Его очень жаль

  • Божена в 100500 раз одно и то же, жена-дети его убили, прям толдычит как мантру, пытается убедить себя и других что это правда, это же легче, чем признать, что она сама всю кровь у мужика выпила.

  • Люди скорбят тихо, оставаясь в тени со своими переживаниями, и, конечно же, в такой сложный период у них нет ни желания, ни сил выкладывать посты в соц. сеть. Как-то все неискренне, напоказ...

  • Ага,тоска у нее по баблу, которого у нее теперь нет и не будет...

  • Конечно, ее жизнь теперь не такая интересная и приятная. Были планы, надежды и перспективы, а сейчас только воспоминания(

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