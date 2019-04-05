«Тоска моя невыносима»: Божена Рынска отметила 40 дней со дня смерти мужа трагичным постом

Ровно 40 дней назад Божена Рынска стала вдовой. 5 апреля журналистка опубликовала в Инстаграме фото Игоря Малашенко, сопроводив их трогательной подписью.

Божена Рынска посвятила пост в Инстаграме Игорю Малашенко, со дня смерти которого прошло 40 дней

Прошло 40 дней со дня смерти Игоря Малашенко. В связи с этим событием вдова политтехнолога Божена Рынска опубликовала в своем микроблоге пост, посвященный покойному супругу.



«Сегодня сорок дней, как погиб мой дорогой, любимый, обожаемый муж. Он не выдержал агрессивных атак адвокатов своей бывшей жены и бойкота детей, а я проглядела серьезность его депрессии. Мне надо было сражаться с ней, а не с адвокатами-клеветниками. Я взяла на себя судебный процесс, но проглядела болезнь Игоря. Я страстно любила и люблю своего мужа. Тоска моя огромна и невыносима», — написала под снимками Малашенко Рынска (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 Рынска призналась, что очень тоскует по покойному мужу

В комментариях к публикации подписчики Божены поддержали ее и выразили соболезнования. Многие написали, что знали Игоря и запомнили его исключительно добрым и светлым человеком.