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Киркоров, Пелагея, Галкин и другие звезды подготовили подарок к 70-летию Пугачевой

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В преддверии громкого юбилея российские знаменитости собрались, чтобы исполнить главные хиты Примадонны — за неделю до торжества в «Крокус Сити Холле» состоялись съемки концерта под названием «Подарок для Аллы».

Ни один Голубой огонек не собирал в одном месте столько российских знаменитостей, сколько собралось на концерте в «Крокус Сити Холле» в прошедший понедельник.  Поводом для встречи мэтров российского шоу-бизнеса и молодых знаменитостей стали съемки концерта, посвященного предстоящему юбилею Аллы Пугачевой. 

В этот вечер на сцену вышли Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Валерий Леонтьев и многие-многие другие. 

Зрители шоу, которое покажут по Первому каналу 14 апреля, делились в соцсетях выступлениями артистов. Наибольшее количество комментариев и лайков собрало видео, на котором Дима Билан исполняет композицию «Не отрекаются любя».

Сама Примадонна на съемки не приехала. Сейчас она полностью сосредоточена на репетиции концерта, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце.

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09 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Сергей Бобылев/ТАСС, Starface
Теги

Максим Галкин, Кети Топурия, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе, Эмин Агаларов, Юлия Проскурякова, Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Певица Жасмин, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, Певица Пелагея, Лолита Милявская, Дима Билан, Анжелика Варум, Филипп Киркоров

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Понравился Эмин, хорошо выглядит, и Варум - только причёску надо бы поинтереснее сделать.

  • Гость

    Понравился Эмин, хорошо выглядит, и Варум - только причёску надо бы поинтереснее сделать.

    а мне понравилась прическа Варум)) и ещё хочу отметить, как отлично выглядят Меладзе и Розенбаум.

  • Как уже надоели одни и те же рожи везде..прошло их время вместе с Пугачевой!

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