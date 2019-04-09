Киркоров, Пелагея, Галкин и другие звезды подготовили подарок к 70-летию Пугачевой

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. В преддверии громкого юбилея российские знаменитости собрались, чтобы исполнить главные хиты Примадонны — за неделю до торжества в «Крокус Сити Холле» состоялись съемки концерта под названием «Подарок для Аллы».



Ни один Голубой огонек не собирал в одном месте столько российских знаменитостей, сколько собралось на концерте в «Крокус Сити Холле» в прошедший понедельник. Поводом для встречи мэтров российского шоу-бизнеса и молодых знаменитостей стали съемки концерта, посвященного предстоящему юбилею Аллы Пугачевой.

В этот вечер на сцену вышли Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Юлианна Караулова, Валерий Леонтьев и многие-многие другие.

Зрители шоу, которое покажут по Первому каналу 14 апреля, делились в соцсетях выступлениями артистов. Наибольшее количество комментариев и лайков собрало видео, на котором Дима Билан исполняет композицию «Не отрекаются любя».

Сама Примадонна на съемки не приехала. Сейчас она полностью сосредоточена на репетиции концерта, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце.