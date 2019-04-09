Ой, все! Физиогномист объясняет, так ли наивны звезды, которых считают типичными блондинками

Многих задевает, когда кто-то сомневается в их интеллектуальных способностях, и звезды — не исключение. Впрочем, пока одни стараются продемонстрировать фолловерам свою разностороннюю развитость, другие делают наивность и непосредственность своей фишкой и благодаря ей обретают славу. Woman.ru разобрался, действительно ли так просты (а в некоторых случаях и глупы) некоторые представительницы российского шоу-бизнеса.

«Мужчины предпочитают блондинок, так как считают, что брюнетки умнее и опаснее», — заметил еще в начале прошлого века знаменитый французский сценарист Марсель Ашар. Фраза вмиг стала крылатой, а после выхода фильма с Мэрилин Монро «Джентльмены предпочитают блондинок» в кинематографе появился принципиально новый тип героини — светловолосой девушки, чуть более легко относящейся к жизни, чем все остальные.

Казалось бы, такое амплуа вряд ли льстит актрисам, получающим подобные роли.

По крайней мере, светловолосые зрительницы сильно переживали, что из-за цвета шевелюры знаменитых героинь их тоже считают несерьезными.



Впрочем, некоторые звезды сделали подобный образ своей фишкой и не боятся выглядеть наивными простушками перед многомиллионной публикой.

Дана Борисова, Надежда Сысоева и Алла Михеева

Действительно ли так легкомысленны знаменитые особы или же на самом деле они просто притворяются? С этим вопросом мы обратились к физиогномисту. Наш постоянный эксперт Зоя Никитенкова изучила лица трех наивных представительниц российского шоу-бизнеса — Аллы Михеевой, Надежды Сысоевой и Даны Борисовой.

Дана Борисова (42 года)

В конце 1990-х юная Дана Борисова в одночасье стала мечтой всех молодых россиян, став ведущей развлекательно-патриотической программы «Армейский магазин».

В послужном списке Даны имеется и участие в других программах — но подобного успеха, как в «Магазине», она не добилась ни в утренних передачах, ни в женских ток-шоу. К Борисовой буквально приклеился образ юной девицы, забавляющей своего соведущего, подполковника Александра Ильина, нелогичными суждениями.

А ведь Дана начала работать на телевидении еще в школьные годы, а затем и вовсе поступила в один из самых престижных университетов страны!

«С детских лет она поняла преимущества наивного образа», — считает Зоя Никитенкова. По словам физиогномиста, из-за больших, широко расставленных глаз окружающие всегда воспринимали Дану некорректно.

«Глаза придают ее образу слишком восторженный, экзальтированный вид. Реакция обладателей таких глаз происходит по принципу ''вижу лес, не вижу дерева''. Дане очень легко оценить любую ситуацию в целом, а вот детали происходящего хуже воспринимаются ею. Из-за этого собеседники Даны Борисовой решают, что перед ними существо, с которым нужно обращаться по-особому. На самом деле, это очень хитрый ход, позволяющий привлекать к себе повышенное внимание», — говорит Зоя.

Никитенкова уверена, что Борисову нельзя отнести к ряду простых и доверчивых женщин.

«Все ее черты лица отражают характеристики, бесспорно подчеркивающие сильный и властный характер. Она настолько упорна в достижении своих целей, что совершенно не боится показаться смешной на пути к успеху», — резюмирует физиогномист.



«Большой, чуть выпуклый лоб Даны подчеркивает ее открытость миру. С раннего детства она не имела комплексов и без стеснения входила в контакт с любым человеком — в том числе и для получения материальных выгод. О том, что для Даны важно чувствовать себя комфортно и не иметь недостатка средств, говорит ее широкая форма лица», — объясняет специалист.

По словам физиогномиста, то, что телеведущая не так проста, какой кажется на первый взгляд, можно понять по форме ее бровей. «Обычно от природы тонкие брови встречаются у людей с хорошо развитым аналитическим умом и сильной логикой. У них не отнять умения выстраивать длительные победные стратегии! В случае Даны эта характеристика подчеркивается еще и тонкостью верхней губы», — рассказывает Зоя.

Маленький и аккуратный подбородок свидетельствует об умении Борисовой вживаться в любую удобную для нее роль.

«Эта черта лица подсказывает, что Дана — отличный манипулятор, которому для своей выгоды несложно притвориться настоящим ангелом по плоти. Впрочем, размер ее подбородка говорит еще и о том, что рядом с близкими людьми звезде сложно сдерживать свои настоящие эмоции. Из-за этого у нее слишком часто случаются конфликты с семьей, друзьями и возлюбленными», — подытоживает Зоя Никитенкова.



Алла Михеева (30 лет)

Вот уже семь лет Алла Михеева является постоянной ведущей юмористической рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант».

Алла настолько вжилась в образ любопытной и бесхитростной девушки, задающей окружающим неудобные вопросы, что многие зрители недоумевают, как она вообще стала телеведущей. А ведь за плечами Михеевой, помимо десятков успешных интервью, — учеба в театральной академии и множество кино- и театральных работ.

По мнению Зои, черты лица Аллы и Даны Борисовой сильно похожи.

«Широко расставленные глаза и крупное лицо и в этом случае объясняют желание Михеевой добиться своего любой ценой — даже путем отыгрывания недалекой девушки. Она смотрит на мир абстрактно, не ограничивая свое восприятие никакими догмами и рамками», — считает физиогномист.

«Во внешности Аллы доминирует стихия Воды — вы только посмотрите на ее загадочный, привлекающий к себе взгляд. Благодаря присутствию этой стихии в чертах ее лица она смогла раскрыть свои таланты и стать знаменитой», — говорит Никитенкова.

У Аллы несколько квадратный подбородок, который обозначает, что она — довольно-таки щедрый и великодушный человек. «Она старается создать для себя и всех окружающих комфортную обстановку — но лишь до тех пор, пока не почувствует хотя бы малейшую попытку подчинения или давления на свою персону», — объясняет Зоя.

Полная форма нижней губы звезды свидетельствует о ее высоком мнении о своей персоне. «Суждения посторонних о себе ее мало интересуют. Она от души наслаждается своей деятельностью, достижениями и успехами. Алла готова работать много и долго, потому что с детства знает, что для достижения желаемого без этого не обойтись. Ей ничего не дается легко, но способность оказаться в нужное время в нужном месте будет преследовать Аллу всю жизнь — фортуна ей благоволит», — считает эксперт.

Надежда Сысоева (34 года)

Уже около 12 лет выпускница Красноярского университета цветных металлов и золота Надежда Сысоева играет в Comedy Woman стереотипную роль юной и потому не особо обремененной интеллектом девушки.

Поклонники не на шутку удивляются, когда обнаруживают, насколько Надежда непохожа на свою экранную героиню. Впрочем, это является прямым доказательством таланта девушки, в свободное время занимающейся бизнесом и увлекающейся духовными практиками и диджеингом.

«Как и у других героинь, у Нади очень большие глаза, свидетельствующие о том, что она видит мир иначе, чем другие люди, и оценивает его немного по-другому, не видя некоторых препятствий при достижении целей», — считает Зоя.

По мнению физиогномиста, высоко поднятые брови и широкий лоб свидетельствуют о высокой самооценке Сысоевой, а также об отсутствии у нее комплексов.

А вот широкие ноздри действительно подчеркивают некоторую наивность знаменитости. «Вероятно, иногда она становится жертвой манипуляций. Но это вовсе не означает, что Надя — типичная блондинка до мозга костей со всеми вытекающими», — объясняет специалист.

«Полная и чувственная нижняя губа, как и у Борисовой с Михеевой, подчеркивает нацеленность Сысоевой на получение материальных благ, позволяющих реализовать любые ее мечты. Ее желание жить в комфорте и достатке и является причиной выбора востребованного амплуа наивной девушки», — уверена Никитенкова.

«В облике Надежды имеются черты, предупреждающие о незаурядности и силе ее характера. Нижняя губа, немного выступающая вперед, острый подбородок и несколько массивная нижняя челюсть подчеркивают независимость и свободолюбие юмористки. С такими, как она, нужно быть осторожнее — за маской наивности и простоты скрывается взрывной характер, позволяющий его обладательнице достичь многих вершин», — заключает Зоя Никитенкова.

