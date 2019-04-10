Считаем дни: как проходила беременность Меган Маркл и что мы знаем о ее первенце

Со дня на день в британской королевской семье родится еще один наследник — первенец принца Гарри и Меган Маркл. Чтобы скоротать ожидание этого события, предлагаем вспомнить, как протекала беременность герцогини Сассекской.

Уже в конце апреля или начале мая на свет появится ребенок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Так уж вышло, что, едва переступив порог королевского дворца, звезда «Форс-мажоров» стала одной из самых обсуждаемых персон среди представителей монаршей семьи. Вот и ее интересное положение за несколько месяцев обросло десятками домыслов и предположений. Разобраться в них и отделить зерна от плевел — дело непростое, но мы это сделали. В нашем новом материале мы собрали информацию о том, как проходила беременность герцогини Сассекской и что известно о ее малыше.

Когда стало известно

Слухи о том, что Меган Маркл находится в положении, возникли еще до официального подтверждения со стороны Кенсингтонского дворца. А именно — в день свадьбы принцессы Евгении. На торжество супруга принца, еще только осваивающаяся в статусе супруги герцогини, приехала в синем пальто Givenchy, застегнув его только на две верхние пуговицы. К тому же Меган выглядела непривычно уставшей и мало улыбалась.

Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении — уже тогда герцогиня была в положении

Возможно, слухи, которые поползи сразу, убедили Меган и Гарри не тянуть с официальным заявлением. Оно было сделано в понедельник, 15 октября 2018 года. «Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года», — сообщили в официальных аккаунтах представители Кенсингтонского дворца.

Первый выход

Буквально на следующий день после этой новости, облетевшей все мировые СМИ, Меган Маркл и принц Гарри появились на публике. В отличие от Кейт Миддлтон, экс-актриса переносила первые недели беременности довольно легко: она не стала ставить светскую жизнь на паузу и продолжила посещать мероприятия. На четвертую неделю октября у супружеской пары был запланирован тур по странам Океании. Он начался как раз 16 числа. Первым в программе значился визит в резиденцию генерал-губернатора Австралии Питера Косгроува в Сиднее. На мероприятие Меган надела белое платье австралийского дизайнера, нисколько не выдавшее ее интересное положение.

Первый выход счастливых супругов после объявления о беременности Меган

К слову, тогда же супруга принца Гарри нарушила первое правило из тех, что предусмотрены для беременных королевских особ. Подразумевалось, что Меган сведет к минимуму авиаперелеты, однако тур в Австралию и страны Океании не стал единственным в планах герцогини на ближайшие шесть месяцев. В последний раз перед родами Меган совершила международное путешествие в конце февраля 2019-го, отправившись с мужем в Марокко.



Впрочем, это далеко не единственная традиция, которую проигнорировала бывшая американская актриса, но обо всем по порядку.

Из первых уст

Меган Маркл довольно охотно общается с поклонниками во время мероприятий и время от времени делится с ними подробностями, которые никогда не будут озвучены официально. Так, например, почти сразу мы узнали о том, как себя чувствует герцогиня на ранних сроках беременности. «Похоже на сильный джетлаг», — со смехом призналась Меган жительнице Сиднея во время церемонии Fluro Friday в октябре, добавив, что теперь нередко занимается йогой в 4:30 утра, потому что не может уснуть.

Меган Маркл на одном из официальных мероприятий

Примерную дату родов мы также выяснили из первых уст. 14 января, во время поездки в город Биркенхед, принц Гарри и его супруга сообщили встречавшим их местным жителям, что с нетерпением ждут апреля. «Я сейчас на шестом месяце», — цитируют герцогини очевидцы. Тогда же пара призналась, что не захотела узнавать пол ребенка заранее — мол, это станет для них сюрпризом. Впрочем, недавняя информация дает основания в этом сомневаться.

Титул, имя и многое другое

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили множество королевских традиций, однако пол своего первенца они все же держат в секрете. Как утверждают инсайдеры, супруги и сами не знают, кто у них родится, поэтому оформляют детскую в нейтральных тонах (по другой версии, на этом настояла будущая мама, чтобы избавить свое чадо от гендерных стереотипов). Однако, вполне возможно, что у герцога и герцогини родится девочка. Во всяком случае, на это намекнула в интервью близкая подруга Маркл Серена Уильямс.

Поклонники тоже склоняются к тому, что у Меган ждет дочку. Чаще всего желающие угадать имя будущего королевского наследника делают ставки на Диану. В топе, по данным букмекерской компании Betfair, также варианты Артур, Виктория, Джеймс, Элизабет, Альберт и другие довольно традиционные для Виндзоров имена.



Что касается титула и места в престолонаследии — тут все гораздо менее туманно. Согласно традиции, дети принца Гарри не станут принцем или принцессой с рождения — если только титул не пожалует королева Елизавета II. По умолчанию сын Меган Маркл будет графом Дамбартоном, а дочь — леди Маунтбеттен-Виндзор. При этом малыш тут же встанет в очередь на престол — на седьмое место, сразу после своего отца.

Армия хейтеров

Примерно в середине беременности герцогини пользователи Твиттера запустили тег #Megxit, под которым начали собирать компрометирующую ее информацию. Главной темой для обсуждения, конечно, стало интересное положение королевской особы: многие до сих пор верят, что Меган вынашивает ребенка сама.

Даже поклонники герцогини не могут объяснить подобные трансформации

В качестве доказательства приводятся фотографии экс-актрисы, сделанные в период с конца января по март этого года — за это время, по мнению интернет-пользователей, живот Маркл неестественно менял размер и форму. К тому же герцогиня, будучи уже на приличном сроке, с легкостью присаживалась на корточки и резво вышагивала на шпильках. Каждый новый выход Меган только укреплял хейтеров во мнении, что она надевает накладной живот, пока суррогатная мать вынашивает ее ребенка.

Baby shower

Вторая волна негодования поднялась в Сети, когда герцогиня Меган грубо нарушила правила, устроив в начале февраля в Нью-Йорке baby shower с голливудскими подругами. Во-первых, подобные вечеринки — часть американской культуры, так что представительницы британской королевской семьи обходятся без них.



Во-вторых, мероприятие, на котором присутствовали Натали Портман, Амаль Клуни, Серена Уильямс, Джессика Малруни и многие другие, стоило (!) 279 тысяч долларов. Сразу же возник вопрос — кто оплатил такую роскошь? Уж не британские ли подданные? Впрочем, СМИ утверждают, что baby shower был подарком для Меган Маркл от Амаль Клуни — именно она взяла на себя организацию и все расходы.

Меган Маркл с подругой в Нью-Йорке

Переезд

Чудесное ожидание первенца совпало с другим важным событием в жизни Меган Маркл и принца Гарри. В конце ноября 2017-го появилась информация о том, что супруги собираются съехать из Кенсингтонского дворца и поселиться отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Причины этому назывались разные — от желания герцога и герцогини Сассекских обрести собственное семейное гнездо до постоянных конфликтов между ними и Кембриджами.

Офис Меган и Гарри теперь находится в Букингемском дворце

Позже Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором был объявлен не только переезд принца Гарри и Меган Маркл, но и создание их отдельного офиса. Впрочем, представители поспешили подчеркнуть, что данное решение никак не связано с отношениями Сассексов и Кембриджей: мол, братья и их жены прекрасно ладят, просто работать будут отдельно друг от друга. Даже Инстаграмы у пар теперь разные.



Окончательно во Фрогмор-хаус Гарри и Меган перебрались в начале апреля — аккурат за несколько недель до появления на свет их первенца. Как сообщают инсайдеры, к этому моменту в особняке супругов был закончен ремонт, так что дом готов встречать новорожденного.

Официальный декрет

Несмотря на то, что в конце прошлого года инсайдеры сообщали, что Меган Маркл не собирается уходить в декрет, появляться на публике в последнее время она все же перестала. Примерно в середине марта журнал Vanity Fair написал, что герцогиня не собирается бывать на официальных мероприятиях до родов. И пока это действительно так: папарацци удалось несколько раз запечатлеть счастливых супругов вдвоем, но только во время частных вылазок. Например, когда они посетили крестины дочки Зары и Майкла Тиндолл, а также магазин здорового питания.



Впрочем, будущая мама долго отдыхать не намерена. По слухам, у Меган уже есть планы на осень — вместе с мужем она собирается посетить октябрьский саммит молодых лидеров One Young World.



1 2 3 ... 16 Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что станут родителями, в октябре прошлого года

К слову, до сих пор неизвестно точно, где будет рожать экс-актриса. Вероятнее всего, она нарушит очередную традицию и отдаст предпочтение больнице рядом со своим домом, а не лондонскому госпиталю Святой Марии. Также инсайдеры сообщают, что герцогиня не собирается создавать шумиху вокруг своих родов, поэтому не станет показывать новорожденного малыша сразу — в отличие от своих предшественниц. Но что-то нам подсказывает, что эти слухи не подтвердятся — уж слишком супруга принца Гарри любит внимание.