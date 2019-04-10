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Считаем дни: как проходила беременность Меган Маркл и что мы знаем о ее первенце

Со дня на день в британской королевской семье родится еще один наследник — первенец принца Гарри и Меган Маркл. Чтобы скоротать ожидание этого события, предлагаем вспомнить, как протекала беременность герцогини Сассекской.

Уже в конце апреля или начале мая на свет появится ребенок принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Так уж вышло, что, едва переступив порог королевского дворца, звезда «Форс-мажоров» стала одной из самых обсуждаемых персон среди представителей монаршей семьи. Вот и ее интересное положение за несколько месяцев обросло десятками домыслов и предположений. Разобраться в них и отделить зерна от плевел — дело непростое, но мы это сделали. В нашем новом материале мы собрали информацию о том, как проходила беременность герцогини Сассекской и что известно о ее малыше.

Когда стало известно

Слухи о том, что Меган Маркл находится в положении, возникли еще до официального подтверждения со стороны Кенсингтонского дворца. А именно — в день свадьбы принцессы Евгении. На торжество супруга принца, еще только осваивающаяся в статусе супруги герцогини, приехала в синем пальто Givenchy, застегнув его только на две верхние пуговицы. К тому же Меган выглядела непривычно уставшей и мало улыбалась.

Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении — уже тогда герцогиня была в положении
Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении — уже тогда герцогиня была в положении

Возможно, слухи, которые поползи сразу, убедили Меган и Гарри не тянуть с официальным заявлением. Оно было сделано в понедельник, 15 октября 2018 года. «Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года», — сообщили в официальных аккаунтах представители Кенсингтонского дворца.

Первый выход

Буквально на следующий день после этой новости, облетевшей все мировые СМИ, Меган Маркл и принц Гарри появились на публике. В отличие от Кейт Миддлтон, экс-актриса переносила первые недели беременности довольно легко: она не стала ставить светскую жизнь на паузу и продолжила посещать мероприятия. На четвертую неделю октября у супружеской пары был запланирован тур по странам Океании. Он начался как раз 16 числа. Первым в программе значился визит в резиденцию генерал-губернатора Австралии Питера Косгроува в Сиднее. На мероприятие Меган надела белое платье австралийского дизайнера, нисколько не выдавшее ее интересное положение.

Первый выход счастливых супругов после объявления о беременности Меган
Первый выход счастливых супругов после объявления о беременности Меган

К слову, тогда же супруга принца Гарри нарушила первое правило из тех, что предусмотрены для беременных королевских особ. Подразумевалось, что Меган сведет к минимуму авиаперелеты, однако тур в Австралию и страны Океании не стал единственным в планах герцогини на ближайшие шесть месяцев. В последний раз перед родами Меган совершила международное путешествие в конце февраля 2019-го, отправившись с мужем в Марокко.

Впрочем, это далеко не единственная традиция, которую проигнорировала бывшая американская актриса, но обо всем по порядку.

Из первых уст

Меган Маркл довольно охотно общается с поклонниками во время мероприятий и время от времени делится с ними подробностями, которые никогда не будут озвучены официально. Так, например, почти сразу мы узнали о том, как себя чувствует герцогиня на ранних сроках беременности. «Похоже на сильный джетлаг», — со смехом призналась Меган жительнице Сиднея во время церемонии Fluro Friday в октябре, добавив, что теперь нередко занимается йогой в 4:30 утра, потому что не может уснуть.

Меган Маркл на одном из официальных мероприятий
Меган Маркл на одном из официальных мероприятий

Примерную дату родов мы также выяснили из первых уст. 14 января, во время поездки в город Биркенхед, принц Гарри и его супруга сообщили встречавшим их местным жителям, что с нетерпением ждут апреля. «Я сейчас на шестом месяце», — цитируют герцогини очевидцы. Тогда же пара призналась, что не захотела узнавать пол ребенка заранее — мол, это станет для них сюрпризом. Впрочем, недавняя информация дает основания в этом сомневаться.

Титул, имя и многое другое

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили множество королевских традиций, однако пол своего первенца они все же держат в секрете. Как утверждают инсайдеры, супруги и сами не знают, кто у них родится, поэтому оформляют детскую в нейтральных тонах (по другой версии, на этом настояла будущая мама, чтобы избавить свое чадо от гендерных стереотипов). Однако, вполне возможно, что у герцога и герцогини родится девочка. Во всяком случае, на это намекнула в интервью близкая подруга Маркл Серена Уильямс.

Поклонники тоже склоняются к тому, что у Меган ждет дочку. Чаще всего желающие угадать имя будущего королевского наследника делают ставки на Диану. В топе, по данным букмекерской компании Betfair, также варианты Артур, Виктория, Джеймс, Элизабет, Альберт и другие довольно традиционные для Виндзоров имена.

Что касается титула и места в престолонаследии — тут все гораздо менее туманно. Согласно традиции, дети принца Гарри не станут принцем или принцессой с рождения — если только титул не пожалует королева Елизавета II. По умолчанию сын Меган Маркл будет графом Дамбартоном, а дочь — леди Маунтбеттен-Виндзор. При этом малыш тут же встанет в очередь на престол — на седьмое место, сразу после своего отца.

Армия хейтеров

Примерно в середине беременности герцогини пользователи Твиттера запустили тег #Megxit, под которым начали собирать компрометирующую ее информацию. Главной темой для обсуждения, конечно, стало интересное положение королевской особы: многие до сих пор верят, что Меган вынашивает ребенка сама.

Даже поклонники герцогини не могут объяснить подобные трансформации
Даже поклонники герцогини не могут объяснить подобные трансформации

В качестве доказательства приводятся фотографии экс-актрисы, сделанные в период с конца января по март этого года — за это время, по мнению интернет-пользователей, живот Маркл неестественно менял размер и форму. К тому же герцогиня, будучи уже на приличном сроке, с легкостью присаживалась на корточки и резво вышагивала на шпильках. Каждый новый выход Меган только укреплял хейтеров во мнении, что она надевает накладной живот, пока суррогатная мать вынашивает ее ребенка.

Baby shower

Вторая волна негодования поднялась в Сети, когда герцогиня Меган грубо нарушила правила, устроив в начале февраля в Нью-Йорке baby shower с голливудскими подругами. Во-первых, подобные вечеринки — часть американской культуры, так что представительницы британской королевской семьи обходятся без них.

Во-вторых, мероприятие, на котором присутствовали Натали Портман, Амаль Клуни, Серена Уильямс, Джессика Малруни и многие другие, стоило (!) 279 тысяч долларов. Сразу же возник вопрос — кто оплатил такую роскошь? Уж не британские ли подданные? Впрочем, СМИ утверждают, что baby shower был подарком для Меган Маркл от Амаль Клуни — именно она взяла на себя организацию и все расходы.

Меган Маркл с подругой в Нью-Йорке
Меган Маркл с подругой в Нью-Йорке

Переезд

Чудесное ожидание первенца совпало с другим важным событием в жизни Меган Маркл и принца Гарри. В конце ноября 2017-го появилась информация о том, что супруги собираются съехать из Кенсингтонского дворца и поселиться отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Причины этому назывались разные — от желания герцога и герцогини Сассекских обрести собственное семейное гнездо до постоянных конфликтов между ними и Кембриджами.

Офис Меган и Гарри теперь находится в Букингемском дворце
Офис Меган и Гарри теперь находится в Букингемском дворце

Позже Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором был объявлен не только переезд принца Гарри и Меган Маркл, но и создание их отдельного офиса. Впрочем, представители поспешили подчеркнуть, что данное решение никак не связано с отношениями Сассексов и Кембриджей: мол, братья и их жены прекрасно ладят, просто работать будут отдельно друг от друга. Даже Инстаграмы у пар теперь разные.

Окончательно во Фрогмор-хаус Гарри и Меган перебрались в начале апреля — аккурат за несколько недель до появления на свет их первенца. Как сообщают инсайдеры, к этому моменту в особняке супругов был закончен ремонт, так что дом готов встречать новорожденного.

Официальный декрет

Несмотря на то, что в конце прошлого года инсайдеры сообщали, что Меган Маркл не собирается уходить в декрет, появляться на публике в последнее время она все же перестала. Примерно в середине марта журнал Vanity Fair написал, что герцогиня не собирается бывать на официальных мероприятиях до родов. И пока это действительно так: папарацци удалось несколько раз запечатлеть счастливых супругов вдвоем, но только во время частных вылазок. Например, когда они посетили крестины дочки Зары и Майкла Тиндолл, а также магазин здорового питания.

Впрочем, будущая мама долго отдыхать не намерена. По слухам, у Меган уже есть планы на осень — вместе с мужем она собирается посетить октябрьский саммит молодых лидеров One Young World.

  • Меган Маркл
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    Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что станут родителями, в октябре прошлого года
    Смотреть галерею

К слову, до сих пор неизвестно точно, где будет рожать экс-актриса. Вероятнее всего, она нарушит очередную традицию и отдаст предпочтение больнице рядом со своим домом, а не лондонскому госпиталю Святой Марии. Также инсайдеры сообщают, что герцогиня не собирается создавать шумиху вокруг своих родов, поэтому не станет показывать новорожденного малыша сразу — в отличие от своих предшественниц. Но что-то нам подсказывает, что эти слухи не подтвердятся — уж слишком супруга принца Гарри любит внимание. 

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10 апреля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Rex Features/Fotodom.ru, East News
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне нравится Меган. Живет в своё удовольствие, муж синей аж светится, души в ней не чает. Каких-то прямо ужасных нарушений протоколов, я не вижу в ее выходах. Одевается вполне уместно мероприятиям, которые она посещает. То , что устроила вечеринку перед родами- ну так она американка, у них это традиция, и она вполне имела право устроить такой праздник. Другой вопрос, что жалко английских налогоплательщиков, которые содержат всех этих королей смеоролевами, принцев с жёнами и детьми, графов, герцогов и тд. Я понимаю, что королевская семья это их история, но траты на них баснословные. При том , что фактически они не работают и ничего вообще не делают.

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