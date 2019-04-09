Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Саша Савельева подтвердила, что стала мамой, и опубликовала фото с новорожденным сыном

27 марта российские СМИ сообщили о том, что 35-летняя Александра Савельева впервые стала мамой. Певица хранила молчание и подтвердила эту информацию лишь спустя две недели. 

Беременность Александры Савельевой была самой обсуждаемой темой в Рунете с начала этого года. Журналисты писали об интересном положении звезды, основываясь на заявлениях анонимных источников и фотографиях, мелькавших в инстаграм-историях бывшей солистки группы «Фабрика». Сама Александра никак не комментировала слухи и лишь однажды пошутила на эту тему. 

27 марта мы написали о том, что Савельева стала мамой. Две недели тишины и наконец официальное заявление с фотографией, которую все поклонники звезды так долго ждали. 

«Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание!» — написала Александра Инстаграме. Молодая мама поблагодарила команду докторов, которые ее поддерживали на протяжении всех девяти месяцев, и призналась, что попросила знак свыше, чтобы ей повезло с врачом. Так и произошло.

«А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю», — заключила знаменитость.

Woman.ru поздравляет Александру Савельеву и Кирилла Сафонова с рождением сына и желает малышу и его родителям крепкого здоровья. 

Перейти к обсуждению 8

09 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Александра Савельева

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Саша,счастья вам!

  • Докатились. Постоять с мучающейся от боли женой стало героизмом. Я думала, это норма в любой семье, встречать ребенка, как должное.

  • Рада, что всё хорошо) Поздравляю, здоровья и ещё раз здоровья ляле и маме😊

  • Вы нормальная? Такое счастье у людей. Просто порадоваться- не судьба??

  • Бесят эти постановочные фото. Фотографируется с ребенком, и тут обязательно ведь надо было ворот рубашки сексуально расположить...

  • Сашин муж как ее брат, очень похожи.

  • Гость

    Бесят эти постановочные фото. Фотографируется с ребенком, и тут обязательно ведь надо было ворот рубашки сексуально расположить...

    Таких как вы все бесит- выискиваете вечно к чему бы придраться. Я даже внимания не обратила. Здоровья малышу.

  • Гость

    Таких как вы все бесит- выискиваете вечно к чему бы придраться. Я даже внимания не обратила. Здоровья малышу.

    Да понятно,что вы святые,прям ангелы в сахарном сиропе,а мы какашки.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
[quote="Гость" message_id="4662158"]Это уже цирк какой-то.Показательная порка продолжается.Я их не поддерживаю,но и это не правосудие.[/quote] почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.