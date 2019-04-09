Саша Савельева подтвердила, что стала мамой, и опубликовала фото с новорожденным сыном

27 марта российские СМИ сообщили о том, что 35-летняя Александра Савельева впервые стала мамой. Певица хранила молчание и подтвердила эту информацию лишь спустя две недели.



Беременность Александры Савельевой была самой обсуждаемой темой в Рунете с начала этого года. Журналисты писали об интересном положении звезды, основываясь на заявлениях анонимных источников и фотографиях, мелькавших в инстаграм-историях бывшей солистки группы «Фабрика». Сама Александра никак не комментировала слухи и лишь однажды пошутила на эту тему.

27 марта мы написали о том, что Савельева стала мамой. Две недели тишины и наконец официальное заявление с фотографией, которую все поклонники звезды так долго ждали.

«Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание!» — написала Александра Инстаграме. Молодая мама поблагодарила команду докторов, которые ее поддерживали на протяжении всех девяти месяцев, и призналась, что попросила знак свыше, чтобы ей повезло с врачом. Так и произошло.

«А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю», — заключила знаменитость.

Woman.ru поздравляет Александру Савельеву и Кирилла Сафонова с рождением сына и желает малышу и его родителям крепкого здоровья.