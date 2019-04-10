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Евгений Петросян продолжает содержать Елену Степаненко

Степаненко и Петросян официально развелись еще осенью 2018-го, но юморист по-прежнему тратит свои средства на оплату проживания бывшей жены в элитной недвижимости. Недавно стало известно о причинах такой странной ситуации. 
Евгений Петросян, Елена Степаненко, Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна
Евгений Петросян и Елена Степаненко

Вот уже больше полугода не прекращаются судебные разбирательства 73-летнего Евгения Петросяна и 66-летней Елены Степаненко. Несмотря на то, что с ноября прошлого года они официально состоят в разводе, их споры, связанные с разделом имущества, лишь набирают обороты. 

Недавно защита Петросяна обратилась в суд с новой жалобой. Как оказалось, вот уже несколько месяцев мужчине приходится оплачивать коммунальные платежи бывшей жены, доходящие до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. 

Евгений Петросян
 

До расставания Евгений и Елена жили в элитной квартире в центре Москвы площадью более 500 квадратных метров. Роскошная недвижимость даже оснащена собственным spa-центром!

По словам адвоката Сергея Жорина, юморист уже долгое время не живет по этому адресу, но продолжает оплачивать содержание квартиры.

Сама же Степаненко просто-напросто игнорирует ежемесячные платежи, сообщает газета «Комсомольская правда»

Почти все средства бывшей семейной четы заблокированы до окончания разбирательств. Если верить адвокату, Петросяну приходится буквально выкладывать последние свободные деньги на оплату коммунальных услуг. 

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10 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram
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Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, Евгений Петросян, Елена Степаненко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Чот не помог спа центр обоим. Или они в нем ели?

  • Гость

    Чот не помог спа центр обоим. Или они в нем ели?

    Точно,ещё спали.Мои родители,почти их ровесники,без всяких процедур и пластик,выглядят свежее,а эти оба помятые какие то.

  • Я вот всегда женщин защищаю, но сейчас это уже край. Никак не нажрётся своими деньгами.

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