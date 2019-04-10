Евгений Петросян продолжает содержать Елену Степаненко

Степаненко и Петросян официально развелись еще осенью 2018-го, но юморист по-прежнему тратит свои средства на оплату проживания бывшей жены в элитной недвижимости. Недавно стало известно о причинах такой странной ситуации.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Вот уже больше полугода не прекращаются судебные разбирательства 73-летнего Евгения Петросяна и 66-летней Елены Степаненко. Несмотря на то, что с ноября прошлого года они официально состоят в разводе, их споры, связанные с разделом имущества, лишь набирают обороты.



Недавно защита Петросяна обратилась в суд с новой жалобой. Как оказалось, вот уже несколько месяцев мужчине приходится оплачивать коммунальные платежи бывшей жены, доходящие до нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

До расставания Евгений и Елена жили в элитной квартире в центре Москвы площадью более 500 квадратных метров. Роскошная недвижимость даже оснащена собственным spa-центром!

По словам адвоката Сергея Жорина, юморист уже долгое время не живет по этому адресу, но продолжает оплачивать содержание квартиры.

Сама же Степаненко просто-напросто игнорирует ежемесячные платежи, сообщает газета «Комсомольская правда».

1 2 3 4 Евгений Петросян до сих пор оплачивает проживание Елены Степаненко

Почти все средства бывшей семейной четы заблокированы до окончания разбирательств. Если верить адвокату, Петросяну приходится буквально выкладывать последние свободные деньги на оплату коммунальных услуг.