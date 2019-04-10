Кети Топурия ответила на вопрос, вернулась ли она к Гуфу

8 апреля российские СМИ загудели от новости о воссоединении Гуфа и Кети Топурии. Анонимные источники сообщили журналистам, что экс-влюбленные решили дать своим отношениям второй шанс.
Впрочем, радоваться пока рано. Как пишет сайт «Пятого канала» со ссылкой на телеграм-канал «Только никому», возобновление романа между певицей и рэпером — всего лишь слух. Это в разговоре с журналистами подтвердила сама Топурия.
Также Кети в очередной раз подчеркнула, что считает вопросы о личной жизни слишком бестактными, поскольку далеко не вся информация, по ее мнению, должна в обязательном порядке становиться достоянием общественности.
Напомним, в разговоре с Марией Мельниковой артистка все же объяснила, почему рассталась с бойфрендом. По словам Кети, у нее и Гуфа был слишком разный образ жизни.