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Кети Топурия ответила на вопрос, вернулась ли она к Гуфу

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают воссоединение Кети Топурии и Гуфа. Впрочем, далеко не все интернет-пользователи в него поверили. Что говорит сама певица?

8 апреля российские СМИ загудели от новости о воссоединении Гуфа и Кети Топурии. Анонимные источники сообщили журналистам, что экс-влюбленные решили дать своим отношениям второй шанс. 

Впрочем, радоваться пока рано. Как пишет сайт «Пятого канала» со ссылкой на телеграм-канал «Только никому», возобновление романа между певицей и рэпером — всего лишь слух. Это в разговоре с журналистами подтвердила сама Топурия.

Также Кети в очередной раз подчеркнула, что считает вопросы о личной жизни слишком бестактными, поскольку далеко не вся информация, по ее мнению, должна в обязательном порядке становиться достоянием общественности.

Напомним, в разговоре с Марией Мельниковой артистка все же объяснила, почему рассталась с бойфрендом. По словам Кети, у нее и Гуфа был слишком разный образ жизни.

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10 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Кети Топурия, Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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