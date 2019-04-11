34-летняя Юлия Пересильд показала, как выглядит без ретуши и фотошопа

Юлия Пересильд снялась для обложки нового номера российского Glamour. На фото актриса запечатлена такой, какая она есть в реальной жизни.

Юлия Пересильд — смелая женщина! Известная актриса не побоялась показать многотысячной аудиторию себя настоящую. Звезда фильма «Черновик» появилась на фото в глянце без ретуши. На снимке актриса позирует в оранжевом купальнике на фоне бассейна. Эта обложка — первая в России, созданная без цифровой обработки.

Поклонники Пересильд в очередной раз восхитились ее красотой. Многие отметили, что снимки актрисы и вовсе не нуждаются ни в какой обработке. «Зачем ретушировать, когда и так красота?» — высказался один из подписчиков Юлии.

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В интервью, сопровождающем фотосессию, Юлия Пересильд объяснила свое участие в проекте так: «Знаешь, почему мне вся эта история без ретуши близка? Не потому, что это сейчас тренд. А потому, что сейчас огромное количество артисток потеряли свое лицо».



