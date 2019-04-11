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Лера Кудрявцева: «Соседи Пугачевой и Галкина гордятся, что живут неподалеку, но время от времени вызывают полицию»

13 апреля в студию программы «Секрет на миллион» придут самые близкие люди Аллы Пугачевой. 15 апреля Примадонне исполнится 70 лет, и ее друзья и родственники согласились раскрыть множество тайн певицы, накопившихся за целую жизнь.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

Алла Борисовна уже много лет счастлива с Максимом Галкиным. Впрочем, это далеко не первый брак роковой женщины. Первым мужем певицы стал литовский цирковой артист Миколас Орбакас. Он согласился прийти ко мне в студию, рассказал, с чего начался их с Аллой роман, как они сыграли свадьбу, чем занимались в первую брачную ночь и почему расстались.

Миколас Орбакас
Миколас Орбакас

Другой фаворит Пугачевой, Сергей Челобанов, мужем артистки не стал, но зато был рядом, когда Алла Борисовна оказалась на волосок от гибели. Он поступил, как настоящий мужчина, не бросив любимую женщину в беде.

Сергей Челобанов
Сергей Челобанов

Впрочем, не одним только мужчинам есть что рассказать о Пугачевой. Так, ко мне в студию согласилась прийти бывшая сватья Аллы — Елена Преснякова. Елена рассказала, как они с Аллой воспитывали внука Никиту, как постепенно подружились и стали по-настоящему близкими людьми. Смеясь, Елена призналась, что Алле лучше не попадаться под горячую руку, рассказала, что может вывести певицу из себя и что делать, если она не в настроении...

Елена Преснякова
Елена Преснякова

Елене вторит жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Она говорит, что Алле Борисовне достаточно просто строго посмотреть — и сразу все становится ясно. Юлия расскажет, какая Пугачева замечательная мама и как она воспитывает Лизу и Гарри — их общих с Максимом Галкиным долгожданных детей.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова

Расскажет о Пугачевой и певица Маша Распутина. Звезды знакомы много лет, но подругами так и не стали. Распутина объяснит, зачем променяла свое настоящее имя Алла на сценический псевдоним, как ее появление на эстраде восприняла Пугачева и с какой целью однажды пригласила Машу в гости в свою квартиру на Тверской.

Маша Распутина
Маша Распутина

Сейчас Пугачева и Галкин живут не в Москве, а в собственном замке, в деревне с отнюдь не романтичным названием Грязь. Соседи звездной четы, конечно, гордятся, что живут неподалеку от Пугачевой, но время от времени вызывают полицию.

С тех пор как звездная пара отстроила себе в некогда спокойной деревне роскошный замок, многое в жизни коренных жителей Грязи изменилось, и вовсе не в лучшую сторону...

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

Конечно, Пугачева не ангел, но она и не должна им быть. Эта женщина стала легендой, символом своего времени и заслуживает если не восхищения, то как минимум уважения. Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 13 апреля, в 17:00 на НТВ, и вы узнаете об Алле Борисовне очень много нового и неожиданного.  

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11 апреля 2019
Текст Лера Кудрявцева
Фото Пресс-служба НТВ, Instagram
Теги

Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Алла Пугачева, Колонка Леры Кудрявцевой для Woman.ru

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