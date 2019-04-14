Главные мужчины в жизни Аллы Пугачевой: физиогномист рассказывает, с кем была счастлива «женщина, которая поет»

В этом году Алла Пугачева празднует юбилей — 70 лет. 17 апреля состоится грандиозный концерт, на котором Примадонна собирается исполнить свои золотые хиты. Билеты уже раскуплены, поклонники отсчитывают часы до начала шоу. А мы пока вспоминаем главные романы в жизни великой артистки.

Главная Примадонна российской сцены Алла Пугачева 15 апреля празднует 70-летие. Эта уникальная женщина стала легендой отечественного шоу-бизнеса — пожалуй, не найти человека в нашей стране, кто бы не знал ее хитов. Ее любят поклонники, ею восхищаются и уважают коллеги.

Самозабвенно и отчаянно Алла Борисовна не только творила, но и любила. Всего певица отправлялась под венец пять раз.

В своем нынешнем браке — с Максимом Галкиным — Пугачева состоит больше 7 лет. В 2017-м знаменитости прошли обряд венчания, еще раз поставив на место тех, кто не верит в искренность их отношений.

Впрочем, все романы Аллы Борисовны были яркими и обсуждаемыми. Подробности о некоторых ее возлюбленных раскрываются до сих пор. К юбилею женщины, которая поет, Woman.ru вспоминает главных мужчин ее жизни. Прокомментирует романы легенды российский эстрады наш постоянный эксперт — физиогномист Зоя Никитенкова.



Впрочем, начала Зоя с самой певицы. «Я отношусь к поколению, которое воочию наблюдало восхождение Пугачевой после исполнения песни ''Все могут короли''. С большим пиететом отношусь к людям, ломающим шаблоны. Алла Борисовна — королева эпатажа, продуманного и выверенного до миллиметра. В ее внешности присутствует стихия Огня, которая всю жизнь давала ей заряд энергии в творческом самовыражении. Одновременно стихия Дерева придает характеру Примадонны стабильность и терпение, уравновешивает импульсивность и порывы Огня», — считает физиогномист.

Зоя Никитенкова уверена, что с детства Алла Пугачева была старательной, нацеленной на успех. «На архивных фото очень хорошо видно, что Дворцы Удачи — симметричные выступающие округлости на лбу — обещают ребенку большое везение в профессиональной сфере. А вот Дворцы Супруга — углубления сбоку головы чуть выше уровня глаз — не так благополучны. Эта зона предупреждает о наличии в будущем вредных привычек и подчеркивает максимально вероятные неудачи и проблемы в супружестве», — подчеркивает эксперт. Так подходили ли Примадонне мужчины, которых она выбирала?

Миколас Орбакас

В первый раз Алла Пугачева отправилась под венец в 1969 году. Ее избранником стал литовский цирковой артист Миколас Орбакас. Пара познакомилась в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. «Она без зажима всякого, без жеманства, без кокетства. Тоже студентка училища была. Только она уже закончила его, а мы после третьего курса на дипломной практике готовили концерт... Прошло какое-то время. Мы присматривались друг к другу», — вспомнил свое знакомство с будущей женой Миколас Орбакас в интервью для журнала «7 дней».



«Комсомольской правде» Орбакас рассказал, что после свадьбы ему и Пугачевой выделили комнату в коммуналке. Молодые супруги поселились на одной лестничной площадке с родителями певицы. Тогда Пугачева уже начала выступать, но семья жила небогато. В этом браке певица родила дочь Кристину. В 1973 году Пугачева и Орбакас развелись. Как признавались сами артисты, их отношения распались из-за частых гастролей.

Зоя Никитенкова: «Миколас Орбакас — личность независимая и свободолюбивая. Ненавидит мелкую рутинную работу и категорически избегает всего, что может ограничить его свободу. Одновременно ему важны семья, соблюдение патриархальных правил и догм, стабильный покой, который может обеспечить покорная жена.

Длинный нос с тонкой спинкой, тонкие губы и брови свидетельствуют о прагматичности, низкоэмоциональности и расчетливости. Широкие закрытые ноздри и горбинка на носу — признаки повышенной агрессии.

Миколас очень упрям. В конфликтах именно он в большей степени настаивал на своем. Предположу, что его конфликтность заставляла Аллу в какой-то степени подчиняться и угождать супругу. На совместных фото Орбакаса и Пугачевой именно последняя в большей степени открыта и расслаблена. Однако мятежная певица недолго оставалась смирной. ''Птица гордая, птица певчая'' не усидела в конфликтных отношениях, упорхнула и взлетела ввысь, осознав, что жертвовать своей свободой не сможет. Я уверена, что у Аллы при принятии решения о расставании были весомые аргументы. Это был не стихийный импульс, а продуманное действие».

Александр Стефанович

Со вторым мужем — Александром Стефановичем — Аллу Пугачеву в 1976 году познакомил Леонид Дербенев. На тот момент и Александр, и Алла были несвободны, но неожиданная встреча круто развернула их жизнь. Через некоторое время пара съехалась, а затем и расписалась.



Стефанович помогал Пугачевой стать звездой: снимал фильмы и клипы с ее участием, ставил концертные номера, учил управлять репутацией. Однако брак знаменитостей продлился всего три года — подвели банальные измены со стороны режиссера. Впрочем, от этого непродолжительного, но бурного романа у Александра Стефановича осталось столько впечатлений, что хватило на целый телефильм: мы имеем в виду сериал «Кураж», вышедший в 2014 году.

Зоя Никитенкова: «Александр Стефанович — харизматичная личность, он прекрасно осознает силу своего магнетизма. Артистичен, коммуникабелен, постоянно стремится к переменам. Александр тоже старается в своей жизни избегать дел и людей, которые требуют от него соблюдения жестких обязательств. Он способен быстро приспосабливаться к новым условиям жизни, но может легко потерять интерес.

Скорее всего, режиссер стремится создавать ситуации, в которых не он уходит от своих партнеров, а они его бросают по тонко спровоцированным им причинам. Самое главное качество Александра, благодаря которому он способен подстроиться под любого партнера, — это его артистизм. Тонкое понимание собеседника, подкрепленное высокой интуицией, позволяет Александру создать впечатление искренности, которая на самом деле не очень ему и свойственна.

Любое событие в жизни для Александра — это спектакль, в котором он и режиссер и главный герой. На совместных фото Пугачевой и Болдина мы видим, что Алла в большей степени склонена в сторону супруга. А он демонстрирует миру самого себя. Пугачева, окунаясь с присущим ей азартом в новые отношения, не сразу понимала, что мужчины, которые с ней рядом , преследуют личные цели, в определенной степени используя ее. Не оставаясь в долгу, она тоже начинала использовать брак для укрепления своих позиций в шоу-бизнесе».

Евгений Болдин

Третьим мужем Аллы Пугачевой стал Евгений Болдин — их брак продлился с 1985 по 1993 год. К моменту, когда отношения стали романтическими, Болдин долгое время являлся концертным директором певицы, а затем ее фактическим мужем. В общей сложности, как утверждают источники, они были вместе около 13 лет. По словам Болдина, расписаться их заставила нужда — без штампа в паспорте они не могли выехать за границу.



Правда, официальный брак Пугачевой и Болдина быстро стал формальным — оба, не скрывая, имели романы на стороне. Так, с 1986 по 1988 год замужняя певица встречалась с Владимиром Кузьминым. Правда, развод с Евгением все равно дался Примадонне непросто. Также известно, что в то время Пугачева узнала о том, что ждет ребенка, однако вместе с Болдиным приняла решение сделать аборт, так как ее карьера была на самом пике. Об этом, как утверждают источники, Алла Борисовна до сих пор жалеет.

Зоя Никитенкова: «Евгений Болдин наделен талантом лидера — в не меньшей степени, чем Алла. Так же, как и Миколас Орбакас, он не приемлет, когда им пытаются управлять. Высокие коммуникативные способности позволяют ему легко взаимодействовать с окружающими, но только при условии, что он будет доминировать. Все достижения Евегения построены на трудолюбии и холодном расчете. Нельзя не заметить внешнее сходство Болдина и Пугачевой. Алле и Евгению легко было находить общий язык. Одинаковый уровень эмоциональности, трудолюбие, погруженность в одно дело — на определенном этапе они оба считали друг друга надежными партнерами.

Евгений более импульсивен и поспешен в принятии решений. Но его начальный азарт быстро иссякает, наступает период сомнений и пессимизма. Рискну предположить, что в такие периоды он мог становиться агрессивным. Возможно, даже невыносимым.



Этот альянс был основан на прагматизме. Выгодный союз двух лидеров, которым очень сложно уживаться вместе на одной территории. Пугачева и Болдин были в большей степени деловыми партнерами, нежели супругами. Ожидания Пугачевой не оправдались».

Филипп Киркоров

Молодой артист Филипп Киркоров долго ухаживал за Аллой Пугачевой, прежде чем добиться ее благосклонности. Впрочем, звезда не смогла устоять перед красивыми ухаживаниями и сдалась, закрутив роман с певцом, несмотря на существенную разницу в возрасте. В 1994 года знаменитости поженились в Санкт-Петербурге. Поздравлял их лично Анатолий Собчак.



В браке с Киркоровым Пугачева могла вновь испытать счастье материнства, однако произошла беда — Примадонна потеряла ребенка. В общей сложности артисты прожили вместе 11 лет и развелись в 2005 году. В интервью Алла Борисовна не раз тепло отзывалась о бывшем муже, утверждая, что всегда хорошо к нему относилась, но однажды обмолвилась, что семья у них так и не получилась.

Зоя Никитенкова: «Блестящий Филипп! Своей фактурой он просто не может не приковывать к себе взгляды. Гармоничные черты лица делают внешность Филиппа объективно привлекательной. Все соразмерно — мысли, действия, результат. Киркоров — эмоциональная личность, у него все напоказ. Он стремится ''светить всегда, светить везде'' и затмевать всех, кто находится с ним рядом.

Но это не мешает Киркорову упорно трудиться, правда, во благо себе же. Те же качества, хоть и немного в более умеренной форме, присущи Алле Пугачевой. Два Солнца в одной Вселенной не могут находиться рядом. Вот каждый из них и создал свою Вселенную.

На самом деле этот брак тоже проявился как бизнес-проект, согласованный обеими сторонами для банальной пиар-компании. Филипп крайне неохотно признает достоинства других, жажда успеха в работе соперничает с жаждой любви. Любое подчинение вызывает у него сопротивление. И эту особенность характера не могла не заметить Пугачева. Подобное, конечно, ее не удовлетворяло. Стремление к материальной независимости Филиппа Киркорова стало точкой разлома в этом ярком жизненном дуэте».

Максим Галкин

С нынешним мужем Максимом Галкиным Аллу Пугачеву познакомил Филипп Киркоров в 2001 году. Точно не известно, когда между будущими супругами завязались романтические отношения, но какое-то время они старались их не афишировать. В 2008-м влюбленные перестали прятаться от журналистов, а в 2011-м — поженились.



С помощью суррогатной матери Галкин и Пугачева в 2013 году обзавелись детьми — Гарри и Лизой, в которых супруги души не чают. К слову, в одном из интервью Алла Борисовна призналась, что предчувствовала встречу с Максимом. «Я видела его во сне. Лет в 13 у меня был сон из трех частей. И последняя часть была о том, что я танцую с мальчиком в очень странной аудитории. То есть я видела какое-то будущее. И когда ко мне подошел мальчик и сказал: ''Потанцуем?'' — у меня сердце прямо в пятки ушло…», — призналась звезда газете «Аргументы и факты».

Зоя Никитенкова: «Максим Галкин явно отличается большим прагматизмом и умением мыслить стратегически, чтобы укрепить свои позиции. Он также невероятно трудолюбив, как Пугачева и Киркоров. Но его талант более интеллектуален, чем у Филиппа. Максим — комфортный собеседник в любых ситуациях. Он прекрасно просчитывает варианты своих и чужих действий далеко наперед. И без труда получает то лучшее, что в принципе возможно.

Максим горд и честолюбив, абсолютно самоуверен, о чем свидетельствуют верхние веки. Сторонняя критика его не цепляет. Для него не существует авторитетов. Да-да, даже в лице его жены. Вся жизнь – выверенный и продуманный спектакль, в котором он реализует свои амбиции.



Максим Галкин, пожалуй, единственный из всех мужей Пугачевой, которого она может терпеть рядом с собой длительное время. Заслуга в этом исключительно Максима. У него есть способность мгновенно предугадывать варианты развития любой ситуации и тактически очень тонко обходить острые углы в отношениях. ''Будь со мной мальчиком, зайчиком, мастером, гангстером…'' — Пугачева в своей песне очень точно описала все возможности Максима подстраиваться под ее сиюминутные капризы и пожелания.



1 2 3 4 5 6 Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года

Амбиции у Максима таки же высокие, как и у Киркорова. Очень тонкая интуиция помогает ему действовать безошибочно, что удовлетворяет и саму Пугачеву, и Галкина».