«Когда Гарри встретил Салли»: как актеры культового фильма выглядят спустя 30 лет после его премьеры

В 1989-м на экраны вышла романтическая комедия, годы спустя признанная одним из лучших фильмов про любовь. Недавно исполнители ролей Гарри и Салли 71-летний Билли Кристалл и 57-летняя Мэг Райан решили порадовать поклонников картины и появились вместе на одном из светских мероприятий.

Афиша фильма «Когда Гарри встретил Салли» (1989 год)

Летом 1989-го увидела свет романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли». В один миг зрители всего мира влюбились в эту необычную историю любви.



По сюжету Гарри и Салли встречаются еще будучи очень молодыми. Между ними быстро завязываются дружеские отношения, которые претендуют перерасти в нечто большее.

Впрочем, молодые люди считают, что между ними не может быть любви.

Судьба не раз сталкивает приятелей. Несмотря на многочисленные попытки, ни у Гарри, ни у Салли не получается быть счастливыми с другими людьми. В итоге, лишь через 12 лет после первой встречи, герои понимают, что созданы друг для друга, и становятся парой.

Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Помимо любви зрителей, картина была высоко оценена профессиональным сообществом. Британская академия кино и телевизионных искусств наградила фильм премией за лучший сценарий, а Американский институт кино внес ленту в список самых лучших романтических комедий мира.

Главные роли в «Когда Гарри встретил Салли» сыграли уже широко известные на тот момент актеры Билли Кристалл и Мэг Райан. На днях, по случаю скорого юбилея картины, актеры решили сделать ее поклонникам приятный сюрприз. Впервые за долгие годы звезды появились на красной дорожке вместе!

1 2 3 4 5 6 Впервые за долгое время Мэг Райан и Билли Кристалл вместе вышли в свет

«Воссоединение» пары состоялось во время фестиваля классического кино в Голливуде. Знаменитости не могли скрыть радости от долгожданной встречи. С момента выхода их совместной работы Мэг и Билли почти не пересекались. После успеха ленты режиссеры больше не приглашали их играть в одних и тех же картинах, так как у зрителей их дуэт прочно ассоциировался с персонажами Гарри и Салли.



А вы смотрели «Когда Гарри встретил Салли»?