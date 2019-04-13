«Когда Гарри встретил Салли»: как актеры культового фильма выглядят спустя 30 лет после его премьеры

Летом 1989-го увидела свет романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли». В один миг зрители всего мира влюбились в эту необычную историю любви.
По сюжету Гарри и Салли встречаются еще будучи очень молодыми. Между ними быстро завязываются дружеские отношения, которые претендуют перерасти в нечто большее.
Судьба не раз сталкивает приятелей. Несмотря на многочисленные попытки, ни у Гарри, ни у Салли не получается быть счастливыми с другими людьми. В итоге, лишь через 12 лет после первой встречи, герои понимают, что созданы друг для друга, и становятся парой.
Помимо любви зрителей, картина была высоко оценена профессиональным сообществом. Британская академия кино и телевизионных искусств наградила фильм премией за лучший сценарий, а Американский институт кино внес ленту в список самых лучших романтических комедий мира.
Главные роли в «Когда Гарри встретил Салли» сыграли уже широко известные на тот момент актеры Билли Кристалл и Мэг Райан. На днях, по случаю скорого юбилея картины, актеры решили сделать ее поклонникам приятный сюрприз. Впервые за долгие годы звезды появились на красной дорожке вместе!
«Воссоединение» пары состоялось во время фестиваля классического кино в Голливуде. Знаменитости не могли скрыть радости от долгожданной встречи. С момента выхода их совместной работы Мэг и Билли почти не пересекались. После успеха ленты режиссеры больше не приглашали их играть в одних и тех же картинах, так как у зрителей их дуэт прочно ассоциировался с персонажами Гарри и Салли.
А вы смотрели «Когда Гарри встретил Салли»?