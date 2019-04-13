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«Когда Гарри встретил Салли»: как актеры культового фильма выглядят спустя 30 лет после его премьеры

В 1989-м на экраны вышла романтическая комедия, годы спустя признанная одним из лучших фильмов про любовь. Недавно исполнители ролей Гарри и Салли 71-летний Билли Кристалл и 57-летняя Мэг Райан решили порадовать поклонников картины и появились вместе на одном из светских мероприятий. 
Мэг Райан
Афиша фильма «Когда Гарри встретил Салли» (1989 год)

Летом 1989-го увидела свет романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли». В один миг зрители всего мира влюбились в эту необычную историю любви.

По сюжету Гарри и Салли встречаются еще будучи очень молодыми. Между ними быстро завязываются дружеские отношения, которые претендуют перерасти в нечто большее. 

Впрочем, молодые люди считают, что между ними не может быть любви. 

Судьба не раз сталкивает приятелей. Несмотря на многочисленные попытки, ни у Гарри, ни у Салли не получается быть счастливыми с другими людьми. В итоге, лишь через 12 лет после первой встречи, герои понимают, что созданы друг для друга, и становятся парой. 

Мэг Райан
Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Помимо любви зрителей, картина была высоко оценена профессиональным сообществом. Британская академия кино и телевизионных искусств наградила фильм премией за лучший сценарий, а Американский институт кино внес ленту в список самых лучших романтических комедий мира. 

Главные роли в «Когда Гарри встретил Салли» сыграли уже широко известные на тот момент актеры Билли Кристалл и Мэг Райан. На днях, по случаю скорого юбилея картины, актеры решили сделать ее поклонникам приятный сюрприз. Впервые за долгие годы звезды появились на красной дорожке вместе!

«Воссоединение» пары состоялось во время фестиваля классического кино в Голливуде. Знаменитости не могли скрыть радости от долгожданной встречи. С момента выхода их совместной работы Мэг и Билли почти не пересекались. После успеха ленты режиссеры больше не приглашали их играть в одних и тех же картинах, так как у зрителей их дуэт прочно ассоциировался с персонажами Гарри и Салли.

А вы смотрели «Когда Гарри встретил Салли»? 

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13 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Мэг Райан

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