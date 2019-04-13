Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

27 марта Саша Савельева родила первенца. Некоторое время звезда скрывала, что стала матерью. Но в последние дни девушка начала делиться с фолловерами кадрами первых дней материнства.

Саша Савельева

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.



Долгое время знаменитости скрывали, что ждут малыша. В Сети так и не появилось фотографий Саши с животом. К тому же, первые комментарии о ребенке они дали лишь через две недели после его появления на свет.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Узнав о пополнении в семье, поклонники засыпали микроблоги пары поздравлениями. 13 апреля Саша решила публично поблагодарить всех фолловеров за все пожелания, поступившие в ее с Кириллом адрес.

По этому случаю Савельева поделилась с подписчиками трогательным кадром с крохотными носками новорожденного.

«Благодарю всех и каждого за такие теплые поздравления!» — кратко подписала снимок певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 6 Саша Савельева поделилась с фолловерами милым кадром с носочками ее малыша

Интернет-пользователи пришли в восторг от снимка Саши Савельевой. Несмотря на то, что на нем нет ни самой звезды, ни ее малыша, от снимка веет энергетикой маленького человека, недавно появившегося на свет. «Какая прелесть», «Это невероятно мило, счастья вам», — прокомментировали кадр подписчики.