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Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

27 марта Саша Савельева родила первенца. Некоторое время звезда скрывала, что стала матерью. Но в последние дни девушка начала делиться с фолловерами кадрами первых дней материнства. 
Александра Савельева
Саша Савельева

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.

Долгое время знаменитости скрывали, что ждут малыша. В Сети так и не появилось фотографий Саши с животом. К тому же, первые комментарии о ребенке они дали лишь через две недели после его появления на свет. 

Кирилл Сафонов, Александра Савельева
Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Узнав о пополнении в семье, поклонники засыпали микроблоги пары поздравлениями. 13 апреля Саша решила публично поблагодарить всех фолловеров за все пожелания, поступившие в ее с Кириллом адрес.

По этому случаю Савельева поделилась с подписчиками трогательным кадром с крохотными носками новорожденного. 

«Благодарю всех и каждого за такие теплые поздравления!» — кратко подписала снимок певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Интернет-пользователи пришли в восторг от снимка Саши Савельевой. Несмотря на то, что на нем нет ни самой звезды, ни ее малыша, от снимка веет энергетикой маленького человека, недавно появившегося на свет. «Какая прелесть», «Это невероятно мило, счастья вам», — прокомментировали кадр подписчики. 

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13 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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