«У нее шизофрения»: Александр Толмацкий считает, что вдове Децла нужна помощь специалистов

Со смерти Децла прошло чуть больше двух месяцев, а в Сети не утихают разговоры о натянутых отношениях между вдовой и отцом музыканта. На днях Александр Толмацкий в очередной раз высказался в адрес матери своего единственного внука.

13 апреля на канале НТВ вышел новый выпуск программы «Ты не поверишь». Одним из героев программы стал Александр Толмацкий.

Отец Децла рассказал корреспонденту, что Юлия Толмацкая не разрешает ему видеться с внуком. Кроме этого мужчина поведал, что неоднократно предлагал Тони и его матери материальную помощь, но те от нее отказались.

1 2 3 4 5 6 Александр Толмацкий никак не может наладить отношения с семьей своего сына

Во время интервью Толмацкий заявил: «Подозреваю, что у нее шизофрения». Александр никак не прокомментировал свое заявление, но рассказал, что вдова не участвовала в процессе подготовки похорон и во время прощания вела себя странно. Юлия пока что не отреагировала на заявление своего свекра.

