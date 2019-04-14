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В Сети обсуждают запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Накануне юбилея Примадонны в интернете появляется все больше ранее неизвестной информации о ее жизни и творчестве. Так, Гостелерадиофонд России опубликован видеоклип Аллы Пугачевой, на который три десятилетия назад было наложено вето.

В 1984 году Алла Пугачева представила свою новую песню, которая моментально стала хитом. Речь идет о композиции «Айсберг», написанной для певицы Игорем Николаевым и Лидией Козловой. Вскоре после презентации сингла публике был представлен и видеоклип. 

По сюжету Примадонну в богатой песцовой шубе везет на санях некто в длинном черном пальто и шляпе. Во время исполнения песни Алла Борисовна откидывается назад, а в конце и вовсе падает на землю. Данное поведение известной артистки возмутило руководство Ленинградского телевидения, и клип был запрещен к просмотру!

Впрочем, через некоторое время видео все же допустили к эфиру. Позднее оно появилось и в Рунете, но в таком плохом качестве, что интернет-пользователи с трудом могли понять, что происходит на экране. Спустя 35 лет после скандальной премьеры Гостелерадиофонд опубликовал ролик в оригинальном качестве.

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14 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Максим Галкин, Алла Пугачева

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