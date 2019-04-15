45-летняя Кейт Мосс планирует свадьбу с 32-летним бойфрендом

Несмотря на многочисленные романы, Кейт Мосс была замужем лишь однажды — в 2011-м она стала женой Джейми Хинса. Брак продержался всего 4 года. Спустя еще пять лет супермодель вновь готова пойти под венец.

На этой неделе Кейт Мосс будет что отметить стаканом сока из зеленых овощей — вот уже полтора года, как она ведет трезвый образ жизни. Для самой известной тусовщицы фэшн-индустрии это серьезное достижение. Впрочем, ее мысли сейчас заняты другим. Как сообщает Mail Online, 45-летняя знаменитость готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом.

Слухи о бракосочетании Кейт Мосс и Николая фон Бисмарка ходят уже не первый год. Однако на этот раз есть стопроцентная вероятность, что свадебные колокола все же прозвучат.

По словам инсайдеров, пообщавшихся с журналистами The Sun, Николай планирует сделать все по правилам — с традиционным предложеним руки и сердца и церемонией в церкви. «Он безумно влюблен в Кейт!» — добавляют анонимные источники.

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Важно отметить и то, что семья модного фотографа наконец-то приняла его девушку. Родственников Николая смущала не столько 13-летняя разница в возрасте между влюбленными, сколько имидж Кейт. Они были уверены, что отвязная красотка испортит молодого человека. Случилось же ровно наоборот: рядом с фон Бисмарком Мосс завязала с вредными привычками и сегодня выглядит просто прекрасно.