Стало известно, сколько Татьяна Навка заработала за прошлый год

Последние пару дней в Сети активно обсуждают не только вечеринку по случаю празднования 44-летия Татьяны Навки и ее дебют в качестве певицы, но и доходы фигуристки. Российский Forbes сообщил, сколько олимпийская чемпионка заработала за 2018-й.



В апреле российские чиновники традиционно сдают декларации. Издание Forbes решило на этот раз проанализировать не только состояние представителей власти, но и информацию о доходах их спутниц.

В девятку самых богатых жен отечественных чиновников вошла и Татьяна Навка. За 2018-й супруга Дмитрия Пескова заработала 218 миллионов рублей. В прошлом году ее доходы составили на 18 миллионов меньше.

Как пишет Forbes, в собственности олимпийской чемпионки находятся два жилых участка, два дома, три квартиры и машиноместо. Имеются также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.

1 2 3 4 5 6 Доходы Татьяны Навки растут с каждым годом

Что касается заработка Дмитрия Пескова, то его сумма значительно меньше — пресс-секретарь президента России задекларировал доход в размере 12,7 млн. рублей.