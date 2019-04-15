Стало известно, сколько Татьяна Навка заработала за прошлый год

В апреле российские чиновники традиционно сдают декларации. Издание Forbes решило на этот раз проанализировать не только состояние представителей власти, но и информацию о доходах их спутниц.
В девятку самых богатых жен отечественных чиновников вошла и Татьяна Навка. За 2018-й супруга Дмитрия Пескова заработала 218 миллионов рублей. В прошлом году ее доходы составили на 18 миллионов меньше.
Как пишет Forbes, в собственности олимпийской чемпионки находятся два жилых участка, два дома, три квартиры и машиноместо. Имеются также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.
Что касается заработка Дмитрия Пескова, то его сумма значительно меньше — пресс-секретарь президента России задекларировал доход в размере 12,7 млн. рублей.