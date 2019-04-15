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Стало известно, сколько Татьяна Навка заработала за прошлый год

Последние пару дней в Сети активно обсуждают не только вечеринку по случаю празднования 44-летия Татьяны Навки и ее дебют в качестве певицы, но и доходы фигуристки. Российский Forbes сообщил, сколько олимпийская чемпионка заработала за 2018-й. 

В апреле российские чиновники традиционно сдают декларации. Издание Forbes решило на этот раз проанализировать не только состояние представителей власти, но и информацию о доходах их спутниц.  

В девятку самых богатых жен отечественных чиновников вошла и Татьяна Навка. За 2018-й супруга Дмитрия Пескова заработала 218 миллионов рублей. В прошлом году ее доходы составили на 18 миллионов меньше.

Как пишет Forbes, в собственности олимпийской чемпионки находятся два жилых участка, два дома, три квартиры и машиноместо. Имеются также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.

Что касается заработка Дмитрия Пескова, то его сумма значительно меньше — пресс-секретарь президента России задекларировал доход в размере 12,7 млн. рублей.

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15 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Татьяна Навка

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Т, е. решили совсем всех раздраконить ?😂 Россияне этой информации не переживут 😈🤪

  • Как же здорово жены чинуш умеют зарабатывать деньги, ну прям талант!! И содержат своих мужет, их детей, бывших жен.....Лапша на уши.

  • Ага, покаталась три недели и и сотни миллионов в кармане. Ну-ну....

  • Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро и другие . В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. В этом году было шоу "Аленький цветочек" и все повторилось, только бабла еще больше огребли.

  • да это только верхушка айсберга, мы че тупые что ли?

  • Правду напишешь - удалят коммент. Только хорошее надо про них писать. Тогда напишу - Бог им судья. Надеюсь, это не удалят.

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