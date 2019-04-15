Коллеги, друзья и близкие поздравляют Аллу Пугачеву с 70-летием

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева празднует юбилей — 70 лет. По Сети уже разлетелись десятки теплых поздравлений от родных, друзей и коллег Примадонны.

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

В этом году Алла Пугачева отмечает день рождения с особенным размахом — одной из самых известных певиц России исполняется 70 лет. На 17 апреля назначен большой концерт Примадонны, к которому она готовилась последние несколько месяцев, а пока звезда принимает поздравления от коллег, друзей и близких.



Максим Галкин был в числе первых, кто адресовал Алле Пугачевой трогательное послание в социальных сетях. Вместе с детьми — Гарри и Лизой — он подготовил для любимой супруги сюрприз. Сюда по опубликованному видео, Примадонна была очень рада подобному вниманию.

Впрочем, не только Максим поспешил поздравить Аллу с юбилеем. Инстаграм сейчас пестрит роликами с выступлениями певицы, ее архивными фото, а также теплыми пожеланиями от самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

Полина Гагарина: «Алла Борисовна, с днем рождения, с юбилеем! Будьте здоровы, пусть будет здорова всегда ваша большая красивая потрясающая семья! Пусть счастье и гармония царит в вашем доме!».



Игорь Николаев устроил в своем микроблоге обратный отсчет до юбилея Аллы Пугачевой — ежедневно он выкладывал новое фото или видео с артисткой. 15 апреля он также поделился архивным снимком, на котором позирует с великой певицей, и написал следующее: «1998. Москва. КЗ ''Россия''. Мой первый творческий вечер. Алла Борисовна, спасибо за все! Счастья! С юбилеем».

Николай Басков: «Единственная и неповторимая Алла Пугачева. Безгранично талантливый человек. И на сцене, и в жизни Вы состоялись так, как никто другой. Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю Вас с юбилеем! Будьте самой счастливой, самой любимой, всегда на долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной! Здоровья, радости и благополучия! Счастлив жить с Вами в одно время, петь на одной сцене. Дорожу нашей дружбой».

Эмин Агаларов: «Дорогая Алла Борисовна! Вы — настоящая легенда и, безусловно, королева российской эстрады. Спасибо за музыку, которая навсегда останется в сердцах каждого. Отдельная благодарность за Ваше выступление на фестивале ''ЖАРА'', это было феерично! От всей души желаю Вам огромного счастья и, конечно же, семейного благополучия! Продолжайте блистать!».



Певица Зара была кратка: она выложила архивное видео с Аллой Пугачевой, подписав: «С днем рождения, Алла Борисовна!».

1 2 3 4 5 6 Татьяна Навка: «Есть женщины-цветы, есть женщины-подруги, есть женщины-творцы, есть женщины-эпохи, есть женщины и музы... А есть Она... Алла Борисовна Пугачева! Безмерно талантливая и такая же потрясающая женщина, без которой музыкальное и не только искусство сложно представить, да и было бы оно без нее таким?! Многогранный и прекрасный человек, который своим примером вдохновляет многих... и я не исключение! За время моих выступлений звучали разные музыкальные произведения, но есть одно, которое закрадывается в душу и занимает особенное место в моем сердце — ''Не отрекаются любя'', каждый раз выступаю под эту песню, как в первый раз! Мне не хватит эпитетов, чтобы передать, какая она великая и искренняя женщина! Она — это особенный подарок Творца для всех нас! И в этот день все прекрасные слова мира и самые лучшие пожелания только для нее! Спасибо за то, что вы есть, что вы настоящая, что дарите нам своё творчество!»

Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Алле Пугачевой всего наилучшего!