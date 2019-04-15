48-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с 25-летним бойфрендом

В начале этого года стало известно о том, что Наоми Кэмпбелл встречается с экс-участником группы One Direction Лиамом Пейном. На днях 48-летняя супермодель решила с ним расстаться.

Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн больше не пара

Зимой этого года в СМИ появилась информация о том, что между 48-летней Наоми Кэмпбелл и 25-летним Лиамом Пейном завязались романтические отношения. Спустя некоторое время знаменитости появились вместе на гонках Формулы E в Гонконге, что послужило доказательством их близости.



На днях в прессе появились новые слухи о паре. Судя по ним, певец и супермодель разошлись. Как сообщает издание The Sun, инициатива расстаться принадлежала Кэмпбелл.

«Наоми приняла решение свести отношения на нет. Лиам перестал ей нравиться, так что она избавилась от него. Говоря проще, ей стало немного скучно», — поведал таблоиду инсайдер.

1 2 3 4 5 6 7 Решение о расставании приняла супермодель

По его словам, супермодель все это время считала, что между ней и Пейном нет ничего серьезного. «Это всегда было чем-то несущественным», — заверил он. К слову, Кэмпбелл действительно старалась не появляться на публике со своим новым возлюбленным, а в разговорах с журналистами о личной жизни от комментариев отказывалась.

