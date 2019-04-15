48-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с 25-летним бойфрендом

Зимой этого года в СМИ появилась информация о том, что между 48-летней Наоми Кэмпбелл и 25-летним Лиамом Пейном завязались романтические отношения. Спустя некоторое время знаменитости появились вместе на гонках Формулы E в Гонконге, что послужило доказательством их близости.
На днях в прессе появились новые слухи о паре. Судя по ним, певец и супермодель разошлись. Как сообщает издание The Sun, инициатива расстаться принадлежала Кэмпбелл.
По его словам, супермодель все это время считала, что между ней и Пейном нет ничего серьезного. «Это всегда было чем-то несущественным», — заверил он. К слову, Кэмпбелл действительно старалась не появляться на публике со своим новым возлюбленным, а в разговорах с журналистами о личной жизни от комментариев отказывалась.