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Виктория Лопырева рассказала, что для нее значит роскошная жизнь

Дизайнерские сумки, дорогие автомобили, отдых на фешенебельных курортах — такими для многих являются атрибуты роскошной жизни. Виктория Лопырева решила поделиться, что лично она вкладывает в это понятие. 

В последние недели Инстаграм Виктории Лопыревой превратился в блог молодой мамы. Неудивительно, ведь два месяца назад телеведущая родила первенца и открыла для себя новый дивный мир колясок и пеленок. 35-летняя звезда с удовольствием делится со своими подписчицами различными лайфхаками в уходе за малышом и нередко просит совета.

На днях Виктория решила порассуждать на другую тему и спросила у своих фолловеров, что они представляют, когда слышат словосочетание «роскошная жизнь»?

  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева спросила у своих подписчиков, что для них значит роскошная жизнь
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Для самой Лопыревой главная роскошь сегодняшнего дня заключается в свободе общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком. «Времена ''тяжелого люкса'', Слава Богу, прошли, и почти все поняли, что очередная сумка никого еще не делала счастливым», — заключила звезда. 

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15 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А что такое совесть, честь и достоинство Викулечка не рассказала случаем??

  • Вика, ты долго будешь веселить людей. Мы все знаем, что люкс для тебя конечно не важен. Скоро для вас съемная квартира будет роскошью. Игорек, без работный, тестя деньги проедаются и скоро лавочка закрывается. Родители Игорька читают и думают, вот какой сынок наш счастливый, ей ничего не нужно, какая невестка. Не меркантильная.😂😂😂

  • Вика, блин хватит. Даже лень тебе писать. Два клоуна.

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Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





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