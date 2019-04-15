Виктория Лопырева рассказала, что для нее значит роскошная жизнь

Дизайнерские сумки, дорогие автомобили, отдых на фешенебельных курортах — такими для многих являются атрибуты роскошной жизни. Виктория Лопырева решила поделиться, что лично она вкладывает в это понятие.

В последние недели Инстаграм Виктории Лопыревой превратился в блог молодой мамы. Неудивительно, ведь два месяца назад телеведущая родила первенца и открыла для себя новый дивный мир колясок и пеленок. 35-летняя звезда с удовольствием делится со своими подписчицами различными лайфхаками в уходе за малышом и нередко просит совета.

На днях Виктория решила порассуждать на другую тему и спросила у своих фолловеров, что они представляют, когда слышат словосочетание «роскошная жизнь»?

1 2 3 4 5 6 Виктория Лопырева спросила у своих подписчиков, что для них значит роскошная жизнь

Для самой Лопыревой главная роскошь сегодняшнего дня заключается в свободе общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком. «Времена ''тяжелого люкса'', Слава Богу, прошли, и почти все поняли, что очередная сумка никого еще не делала счастливым», — заключила звезда.