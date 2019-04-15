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Настя Ивлеева травмировала палец на отдыхе в Риме

Настя Ивлеева вот уже несколько дней находится в отпуске в Италии. Недавно она рассказала своим подписчикам о том, что ее отдых омрачился травмой. 
Настя Ивлеева поведала поклонникам о том, что получила травму
Настя Ивлеева поведала поклонникам о том, что получила травму

Настя Ивлеева вот уже несколько дней отдыхает в Риме. 28-летняя телеведущая ежедневно радует фолловеров фото- и видеоотчетами из поездки.

Однако последний снимок расстроил фанатов знаменитости: на нем она демонстрирует травмированный палец правой руки.

«''Что с пальцем?'' — спрашиваете вы. Все просто, прищемила, закрывая дверь машины! Пока он приходит в божеский вид, одеваю его в разные одежды! Вот, примерили римские бинты, например! Как вам?» — посмеялась Ивлеева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

  • Настя Ивлеева
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    По словам телеведущей, она прищемила свой палец, когда закрывала дверь автомобиля
    Смотреть галерею

В комментариях к публикации многие поклонники телеведущей поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления. «Зато на маникюре можно сэкономить», «Пальце-шоппинг», «Очень уж на наши бинты похожи, на российские», — шутили они.

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15 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Настя Ивлеева

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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