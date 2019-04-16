Кит Харингтон не любит целоваться на съемках сам и не выносит, когда это делает его жена

На днях была показана первая серия последнего сезона «Игры престолов», в которой Кит Харингтон целует Эмилию Кларк. Актер поделился своими впечатлениями после съемок.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Не будем вдаваться в подробности перипетий первой серии нового сезона «Игры престолов», но отметим, что эпизод, в котором целуются герои Кита Харингтона и Эмилии Кларк — Джон Сноу и Дейнерис Таргариен — стал самым обсуждаемым. Кадры с этим моментом мгновенно разлетись по Сети.

Эмилия Кларк и Кит Харингтон



Сам актер уже успел поделиться своими впечатлениями. Газете The Mirror Кит признался: «Мы с Эмилией дружим семь лет. Я испытывал дискомфорт, когда мы снимали сцену с поцелуем. Я понимаю, это моя работа, но чувствую себя странно. К тому же мы часто ужинаем втроем — я, Эмилия и моя жена Роуз (Роуз Лесли, — прим. Woman.ru)».

1 2 3 4 5 6 Кит Харингтон чувствовал неловкость, когда целовался с Эмилией Кларк

Также Харингтон добавил, что с трудом смотрит картины, в которых его супруга целуется с другими мужчинами. «Недавно мы с Роуз пошли ее новый фильм ''Медовый месяц'', и в какой-то момент она на экране начала целоваться со своим коллегой Гарри Тредэвеем. Я не выдержал и отвернулся. Это было ужасно», — рассказал актер журналистам.