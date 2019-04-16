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Кит Харингтон не любит целоваться на съемках сам и не выносит, когда это делает его жена

На днях была показана первая серия последнего сезона «Игры престолов», в которой Кит Харингтон целует Эмилию Кларк. Актер поделился своими впечатлениями после съемок.
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Кит Харингтон и Роуз Лесли

Не будем вдаваться в подробности перипетий первой серии нового сезона «Игры престолов», но отметим, что эпизод, в котором целуются герои Кита Харингтона и Эмилии Кларк — Джон Сноу и Дейнерис Таргариен — стал самым обсуждаемым. Кадры с этим моментом мгновенно разлетись по Сети.

Эмилия Кларк и Кит Харингтон<br>
Эмилия Кларк и Кит Харингтон

Сам актер уже успел поделиться своими впечатлениями. Газете The Mirror Кит признался: «Мы с Эмилией дружим семь лет. Я испытывал дискомфорт, когда мы снимали сцену с поцелуем. Я понимаю, это моя работа, но чувствую себя странно. К тому же мы часто ужинаем втроем — я, Эмилия и моя жена Роуз (Роуз Лесли, — прим. Woman.ru)».

Также Харингтон добавил, что с трудом смотрит картины, в которых его супруга целуется с другими мужчинами. «Недавно мы с Роуз пошли ее новый фильм ''Медовый месяц'', и в какой-то момент она на экране начала целоваться со своим коллегой Гарри Тредэвеем. Я не выдержал и отвернулся. Это было ужасно», — рассказал актер журналистам. 

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16 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Роуз Лесли, Кит Харингтон, Эмилия Кларк

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Я думала у него только в сериале такое выражение лица, как будто кое что дверью прищемили, так и в обычной жизни он чуть не плачет

  • Вот меня тоже это пугает, может я бы и стала актрисой, но как целоваться с незнакомыми дядьками? Поцелуй для меня даже более интимный момент, чем сам секс.

  • А никого не смутила сцена секса в прошлой серии? Где Харрингтон елозил голышом по Кларк? За деньги делают всё. Это испокон веку была презираемая профессия - фигляры, клоуны, актеры, музыканты, балеруны еще каких-то 150 лет назад не допускались в приличное общество и не считались приличными людьми. Это в наше время они стали "звездами", когда всё перевернулось с ног на голову и утрачены базовые ценности и нравственность. А раньше им и руки-то не подавали.

  • в сцене поцелуя в 1 серии 8 сезона, видно что они еле сдерживают смех. В прошлом сезоне, как-то убедительнее играли любовь.

  • Гость

    Вот меня тоже это пугает, может я бы и стала актрисой, но как целоваться с незнакомыми дядьками? Поцелуй для меня даже более интимный момент, чем сам секс.

    тем более, что для секса у них там всякие накладочки специальные, носочки на причинал)). А поцелуй, без всех этих фишек снимается.

  • Вспомните, например, строки из арии Мистера Икса: "Да, я шут, я циркач…Так что же?Пусть меня так зовут вельможи,Как они от меня далеки, далеки,Никогда не дадут руки."

  • Поэтому так смешны все эти актриски, строящие из себя святую невинность после домогательств вайнштейнов всяких - любая из них душу дьяволу продаст за роль, не то что пирожок в аренду. Теперь и этот туда же - губки бантиком и снова ангелочек чистый и непорочный)))

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