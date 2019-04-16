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Марата Башарова застукали с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки. Эксклюзивными кадрами поделился портал «СтарХит». 

21 марта состоялось судебное заседание по делу о разводе Марата Башарова и его жены Елизаветы. Напомним, супруги расстались после двух лет совместной жизни. Не спас отношения и сын Марсель, который появился на свет незадолго до свадьбы. 

Инициатива разойтись исходила от Елизаветы Башаровой. Такое заявление женщина сделала почти сразу после возникших слухов о том, что супруг избил ее. 44-летний актер некоторое время отрицал факт развода. На днях он улетел в Сочи, где папарацци запечатлели его в компании незнакомка.

В распоряжении сайта «СтарХит» оказались кадры, на которых Башаров обнимает женщину, один в один похожую на его экс-супругу. Мы даже заглянули в Инстаграм Елизаветы, чтобы уточнить, не находится ли она сейчас в Сочи. Нет, женщина в Москве, публикует в соцсетях видео и фото с прогулки с сыном.

«Марат сейчас находится в Сочи, приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир. Проводит время с неизвестной дамой», — цитируют окружение артиста корреспонденты «СтарХита». 

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16 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram, архив Starhit
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Марат Башаров

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  • И года не прошло как нашлась новая мазохистка)))

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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