Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Звезда австралийского «Холостяка» Сэм Вуд сфотографировался голым рядом с полуторагодовалой дочерью

Участник австралийской версии шоу «Холостяк» Сэм Вуд часто радует поклонников семейными фото и видео, однако последний снимок звезды реалити вызвал неоднозначную реакцию его фанатов.
Пользователи Сети обсуждают новое фото Сэма Вуда без одежды рядом с маленькой дочкой
Пользователи Сети обсуждают новое фото Сэма Вуда без одежды рядом с маленькой дочкой

Звезда австралийской версии «Холостяка» Сэм Вуд часто делится в Инстаграме подробностям своей личной жизни. Мужчина то и дело показывает подписчикам, как проходят его семейные будни. На днях Вуд выложил новый снимок, который взбудоражил общественность.

На фотографии, сделанной на берегу Тихого океана, артист позирует в обнаженном виде рядом со своей полуторагодовалой дочерью.
  • Сэм Вуд с дочерью
    1 2 3 ...8
    Многие фолловеры звезды австралийского «Холостяка» посчитали, что подобные снимки делать неприемлемо
    Смотреть галерею

Подписчики Сэма разделились на два лагеря. Одни посчитали, что подобные фото делать неприемлемо: «Зачем?», «Я была о тебе лучшего мнения», «Отписываюсь», — комментировали они. Другие же решили, что в снимке нет ничего предосудительного. К слову, сам Вуд отметил, что не считает свой поступок неправильным и заявил, что кадр был сделан его женой, которая также согласна с его мнением.

Перейти к обсуждению 2


16 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Отличное фото. Молодцы!

  • Вот зачем трясти своей х...виной перед дочерью? Ну хотел бы ж..у подписчикам показать, надел бы плавки-стринги... Ужас, короче.👎

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.