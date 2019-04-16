Звезда австралийского «Холостяка» Сэм Вуд сфотографировался голым рядом с полуторагодовалой дочерью

Участник австралийской версии шоу «Холостяк» Сэм Вуд часто радует поклонников семейными фото и видео, однако последний снимок звезды реалити вызвал неоднозначную реакцию его фанатов.

Пользователи Сети обсуждают новое фото Сэма Вуда без одежды рядом с маленькой дочкой

Звезда австралийской версии «Холостяка» Сэм Вуд часто делится в Инстаграме подробностям своей личной жизни. Мужчина то и дело показывает подписчикам, как проходят его семейные будни. На днях Вуд выложил новый снимок, который взбудоражил общественность.

На фотографии, сделанной на берегу Тихого океана, артист позирует в обнаженном виде рядом со своей полуторагодовалой дочерью.

1 2 3 ... 8 Многие фолловеры звезды австралийского «Холостяка» посчитали, что подобные снимки делать неприемлемо

Подписчики Сэма разделились на два лагеря. Одни посчитали, что подобные фото делать неприемлемо: «Зачем?», «Я была о тебе лучшего мнения», «Отписываюсь», — комментировали они. Другие же решили, что в снимке нет ничего предосудительного. К слову, сам Вуд отметил, что не считает свой поступок неправильным и заявил, что кадр был сделан его женой, которая также согласна с его мнением.