Беременная Анастасия Цветаева сравнила себя с герцогиней Сассекской

Недавно Анастасия Цветаева сообщила подписчикам о том, что скоро станет мамой в третий раз, а на днях актриса сравнила себя с находящейся на последних сроках беременности Меган Маркл.

Анастасия Цветаева беременна в третий раз

14 февраля этого года Анастасия Цветаева обрадовала поклонников счастливой новостью, признавшись, что ждет третьего ребенка. С тех пор 37-летняя актриса то и дело публикует в Инстаграме записи о том, как протекают последние месяцы ее беременности.

На днях знаменитость поделилась с фолловерами новым постом.

«Начался период, когда хочется уже поскорее родить. На фото живот вроде не большой, но по моим ощущениям я размером с пианино, которое стоит на фоне. Тяжело уже... Наткнулась вчера в интернете на фотографии Меган Маркл. На всех светских приемах она с огромным пузом и на каблуках. Я тут в кедах еле ползаю, а она жжет на 10-ти сантиметровых шпильках», — написала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



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В конце своих рассуждений Цветаева пришла к выводу, что обладать подобным титулом не так уж просто: «Хорошо, что я не герцогиня и могу запросто пощеголять перед вами с утра в пижамных штанах». В комментариях к публикации многие интернет-пользователи согласились с актрисой.