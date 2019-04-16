Сестры-враги: как обиды из детства мешают общаться самым близким людям

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая знает о представителях шоу-бизнеса все и даже больше, решила порассуждать о том, почему многие известные сестры выбирают добрую ссору вместо пусть и худого, но мира.

Лена Ленина порассуждала о том, почему ссорятся сестры

Братья и сестры, самые близкие люди, иногда, вырастая, становятся соперниками и даже врагами. И корни этого феномена растут из детства. То родители невольно разделяли и сталкивали лбами детские достоинства, например, вслух говорили, что один ребенок у них умный, а другой — красивый. То выбирая мамину или папину дочку, они формировали конкуренцию за любовь отца или матери. То завещания не написали, и сестры с братьями ссорятся из-за наследства. В общем, из детского подсознательного во взрослую жизнь вылезают демоны прошлого и заставляют переживать давние зависть, ревность и злость.

Лена Ленина: «Братья и сестры, самые близкие люди с детства, иногда, вырастая, становятся соперниками и даже врагами»

Когда же дети вырастают и начинают соревноваться с братом или сестрой достижениями и приобретениями, то разница в уровне жизни провоцирует новые масштабы братской вражды. Или сестринской. И еще больше, если одна из сестер вдруг становится звездой.



Сестры Ольга и Анна Бузовы недавно поссорились. И даже отписались друг от друга в Инстаграме, что в наше время равносильно сертификату о разводе или объявлению войны. В этом конфликте они даже разделили родителей: Ольга провела день рождения с матерью в Испании, а Анна открыла свой салон красоты и пригласила только отца.

Сестры Бузовы перестали общаться

Версий их ссоры много. Одни говорят, что из Куршавеля Ольга отправила сестру домой эконом-классом, хотя сама летела бизнесом. Но я лично уверена, что это лишь следствие ссоры, а не ее причина. Другие убеждены, что Анна поддерживает отношения с изменщиком Тарасовым и даже не отгрызает ухо его новой красавице-жене. И объясняют это его деньгами, проинвестированными в ее бизнес. И в эту версию я не верю.

Ни одна из сестер открыто не объяснила фолловерам причину их ссоры.

Потому что стыдно обеим сказать правду. А правда проста. Ревность, зависть и соперничество. И это понятно: труднее всего пережить успех ближнего, с одной стороны, и не вырастить корону, с другой. А еще трудно честно признаться в этом хотя бы себе самой. И каждый из нас, в силу того, младшей сестрой или братом мы сами являемся в нашей семье или старшей, подсознательно неосознанно выберет себе свою причину ссоры Бузовых.

По мнению Лены Лениной, ни одна из озвучиваемых интернет-пользователями причин ссоры Анны и Ольги не близка к правде

Одни скажут, что Ольга завидует красоте и успеху в личной жизни Анны, ведь Анна счастлива замужем, и только ленивый фолловер не тыкнул Ольге в красоту Анны. А другие объяснят конфликт завистью младшей к славе и популярности старшей, ведь Ольга сегодня самая цитируемая звезда страны, переплюнувшая Пугачеву и Собчак по количеству запросов.

Психологи объяснят, что любая старшая сестра в силу привычки с детства брать на себя ответственность будет руководить, в том числе и мужчинами, поэтому у нее будут трудности в личной жизни, зато успех в делах.

А младшая, как и положено, станет искать покровительства и поэтому легче выйдет замуж. Вот и по сей день самые близкие «любимка» и «кровинушка» не общаются, и это не первая ссора сестер, но уже такая долгая, как будто последняя.



Те же ревность и соперничество изуродовали отношения двух других сестер, красавиц Марии и Ольги Шукшиных. И в отличие от Бузовых, они не смогли удержаться от эмоций и наговорили в разных телеинтервью друг про друга столько, что теперь этого никому никогда не простить.

Суть их взаимных претензий вот уже несколько лет находится в патримониальной области: наследники Шукшина делят его имущество между детьми и внуками. И это при живой вдове.

Младшая дочь Ольга потребовала у матери половину питерской квартиры отца, а старшая дочь Мария тайком продала другую квартиру вдовы Шукшина, неосмотрительно подписав непонятный документ.

Сестры Шукшины поссорились из-за наследства

И почему-то не всем из родственников приходит в голову идея зарабатывать миллионы самостоятельно. Наоборот, некоторые инфантильно и паразитически пытаются отжать Шукшиным заработанное добро на правах законных наследников. Но какими бы причинами сестры не объясняли ссору, любой доморощенный психолог легко найдет истину в их конфликте. Успех на экранах Марии и соперничество за любовь родительницы — вот корень их лютой ненависти. А дележка квартиры и наследства лишь следствие извечной борьбы детей за внимание мамы с папой.



Особенно таких детей, что в силу колоссальной занятости звездных родителей Шукшиных считают, что недополучили внимания, ласки и любви. И в конфликт этот вовлечены уже и дети, и внуки, и друзья, и молодой супруг Алибасов, и даже посторонние зрители. И каждый из невольных участников той ссоры неосознанно выбирает себе лагерь воюющих в меру своего собственного положения старшего или младшего в семье. А раз почти в каждой семье у братьев и сестер трудные взаимоотношения, то и самоидентифицирующихся зрителей много. И конфликт разгорается во всероссийский огонь на радость продюсерам и редакторам разных ток-шоу.



Любители низкопробных вульгарных страстей для подростков смело могут припомнить еще один конфликт на почве ревности и соперничества других двух близких родственниц — сестер Рапунцель из беспокойного «Дома-2».

Сестры Рапунцель тоже не всегда ладят

Старшая Ольга приревновала к славе свою младшую Алену, которую сама же и привела на проект. Просто Алена, не будь дурой, взяла псевдоним сестры, потом забеременела от ее же бывшего парня и к тому же стала популярнее. Как с таким мириться? Забрала себе у сестры «Дом-2», ее кличку, ее парня, да еще и ее славу! В силу простоты бытующих в «Доме» нравов конфликт превратился в серию грязных скандалов с рукоприкладством и изысканными выражениями по матери. Даже при матери, разрывающейся меж дочерей! На этом примере незатейливых и прямых эмоций можно было бы писать учебники о соперничестве сестер.



1 2 3 ... 21 Лена Ленина вновь реагирует на острые для шоу-бизнеса темы

В общем, оглянитесь вокруг: мир полон враждующих братьев и сестер. Люди, остановитесь! Снимите короны и попросите друг у друга прощения. Вы ведь самые близкие по крови и жизни люди!



Прим. ред.: фото из Инстаграма @lenaleninaofficial.