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В Сети появились первые снимки Чулпан Хаматовой в образе доктора Лизы

Недавно начались съемки фильма, посвященного Елизавете Глинке, более известной как доктор Лиза. В интернете уже появились первые кадры с исполнительницей главной роли Чулпан Хаматовой.

Некоторое время назад стало известно, что в честь Елизаветы Глинки, трагически погибшей в декабре 2016 года, снимут фильм. На днях телекомпания НТВ приступила к работе над картиной. Первые фото со съемок уже появились в Сети.

Роль основательницы фонда «Справедливая помощь» исполнила 43-летняя Чулпан Хаматова, которая также занимается благотворительностью. По мнению поклонников актрисы, она похожа на свою героиню и внешне. Однако, чтобы полностью соответствовать образу Елизаветы, Чулпан все же пришлось сменить цвет волос и стать блондинкой.

В съемках фильма приняли участие такие актеры, как Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Алексей Агранович, Татьяна Догилева и многие другие. Несмотря на то, что картина покажет только один день из жизни Глинки, создатели уже пообещали, что постараются раскрыть всю многогранность ее личности. Больше фото смотрите в нашей галерее.

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16 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Пресс-служба НТВ
Теги

Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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