Одна улыбка на двоих: фанаты поражены, как сильно похожи Вера Брежнева и ее 10-летняя дочь

Поклонники всегда удивлялись тому, как похожи Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня. Они еще не видели ее младшую Сару! В этом году девочке исполнится 10 и она растет точной копией своей знаменитой родительницы.



В последнее время мы много говорили о старшей дочке Веры Брежневой — 18-летней Соне Киперман, которая живет и учится в Америке, а вот о младшей Саре давно не слышали. На днях певица опубликовала с ней видео, посмотрев которое, поклонники пришли в неописуемый восторг.

В кадре мама и дочка позируют в виртуальных солнцезащитных очках, напоминающих те, что носила большая черепаха из знаменитого советского мультфильма. Вы только посмотрите, как они похожи!

С нами согласна и Светлана Лобода. «Какая классная девочка! Так похожа на мамулю», — написала артистка в комментариях к видео.

1 2 3 4 5 Вера Брежнева является мамой двух красавиц-дочек

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