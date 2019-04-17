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Виктория Боня рассказала, что мечтала родить от Алекса Смерфита еще детей, но он был против

В этом году Виктории Боне исполнится 40 лет. В любом интервью ей задают один и тот же вопрос — планирует ли она вновь стать мамой? На днях звезда Инстаграма поделилась планами на будущее и вспомнила прошлое.

Не так давно Виктория Боня стала гостьей программы Аллы Довлатовой на «Русском радио». В ходе беседы женщины затронули разные темы, в том числе семью и детей. Ведущая поинтересовалась у звезды, не хотела бы та вновь стать мамой?

Боня ответила коротко и четко: «Да, хотела бы». В планах у звезды как минимум еще трое наследников, вот только пока нет мужчины, который бы мог стать их папой.

Виктория также вспомнила и Алекса Смерфита — отца своей 7-летней дочери Анджелины. Боня призналась, что планировала создать с миллионером большую семью, но он ее идею не поддержал: «После рождения дочки у нас был разговор с ним. Я сказала, что хочу еще от него детей, однако он был против».

Телеведущая отметила, что родители Смерфита всегда были от нее без ума, а с его мамой ей до сих пор удается поддерживать хорошие отношения. В конце беседы Виктория отметила, что Алекс является замечательным отцом и выполняет все свои обязательства, полностью обеспечивая их общую дочь. 

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17 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
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Виктория Боня, Алекс Смерфит

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29 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая семья была жаль расстались.

  • У Бонни совсем ничего интересного в жизни не происходит, что лет прошло, а отношения с Алексом единственная тема во всех интервью.

  • Алекс был слишком молод и глуп думаю сейчас он так не сказал бы, но уже поздно другому ты навек отдана .

  • Гость

    У Бонни совсем ничего интересного в жизни не происходит, что лет прошло, а отношения с Алексом единственная тема во всех интервью.

    Сто лет

  • Гость

    У Бонни совсем ничего интересного в жизни не происходит, что лет прошло, а отношения с Алексом единственная тема во всех интервью.

    Ну да ну да вам то виднее чем всем что ничего интересного.

  • Алекс конечно бесподобно красивый мажорчик.

  • После расставания Боня расцвела.

  • Правильно сделала Виктория что послала этого красавца раз не хотел семью и детей и так много лет на него потрачено.

  • В 40 лет без кандидата на отца она планирует ещё 3 детей? Не поздновато ли ещё троих планировать то?

  • Пожалеет еще Алекс о петере такой красивой женщины с таким характером пробивным и тд.

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