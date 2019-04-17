Виктория Боня рассказала, что мечтала родить от Алекса Смерфита еще детей, но он был против

В этом году Виктории Боне исполнится 40 лет. В любом интервью ей задают один и тот же вопрос — планирует ли она вновь стать мамой? На днях звезда Инстаграма поделилась планами на будущее и вспомнила прошлое.



Не так давно Виктория Боня стала гостьей программы Аллы Довлатовой на «Русском радио». В ходе беседы женщины затронули разные темы, в том числе семью и детей. Ведущая поинтересовалась у звезды, не хотела бы та вновь стать мамой?

Боня ответила коротко и четко: «Да, хотела бы». В планах у звезды как минимум еще трое наследников, вот только пока нет мужчины, который бы мог стать их папой.

Виктория также вспомнила и Алекса Смерфита — отца своей 7-летней дочери Анджелины. Боня призналась, что планировала создать с миллионером большую семью, но он ее идею не поддержал: «После рождения дочки у нас был разговор с ним. Я сказала, что хочу еще от него детей, однако он был против».

1 2 3 4 5 6 Виктория Боня и Алекс Смерфит с дочерью Анджелиной

Телеведущая отметила, что родители Смерфита всегда были от нее без ума, а с его мамой ей до сих пор удается поддерживать хорошие отношения. В конце беседы Виктория отметила, что Алекс является замечательным отцом и выполняет все свои обязательства, полностью обеспечивая их общую дочь.