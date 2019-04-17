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34-летняя Юля Волкова добилась цели и похудела до 45 кг

Давно ничего не было слышно о Юле Волковой, да и сама певица не так часто делится новостями в соцсетях, как этого бы хотели ее поклонники. На днях 34-летняя знаменитость вышла на связь и рассказала, чем занималась в последнее время.

16 апреля в Инстаграме Юли Волковой появился новый пост. В кадре бывшая солистка группы t.A.T.u запечатлена на беговой дорожке. «Заниматься спортом — это мой стиль жизни», — подписала снимок звезда.

Певица рассказала поклонникам, что проходила марафон под названием «Революция тела», в рамках которого правильно питалась, ходила на теннис, плавала в бассейне, регулярно посещала кабинет массажиста. Результаты не заставили себя ждать. «Я достигла поставленной цели — снова 45 кг», — не без гордости написала Волкова.

На наш взгляд, у Юли никогда не было проблем с лишним весом — мать двоих детей всегда радовала поклонников отличной формой. 

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17 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Юля Волкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • С ее крохотным ростиком 42-46 нормальный вес

  • и так выглядеть всего в 34 года??? Это жутко.

  • Лучше бы внешностью занялась. Всего 34,а выглядит на 40+. Эти чёрные брови вообще ей не идут, и ярко красные губы тоже. Все это (бровь+губы) очень сильно возраста ей добавляют.

  • А ей точно 34 года?

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