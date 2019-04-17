34-летняя Юля Волкова добилась цели и похудела до 45 кг

Давно ничего не было слышно о Юле Волковой, да и сама певица не так часто делится новостями в соцсетях, как этого бы хотели ее поклонники. На днях 34-летняя знаменитость вышла на связь и рассказала, чем занималась в последнее время.



16 апреля в Инстаграме Юли Волковой появился новый пост. В кадре бывшая солистка группы t.A.T.u запечатлена на беговой дорожке. «Заниматься спортом — это мой стиль жизни», — подписала снимок звезда.

Певица рассказала поклонникам, что проходила марафон под названием «Революция тела», в рамках которого правильно питалась, ходила на теннис, плавала в бассейне, регулярно посещала кабинет массажиста. Результаты не заставили себя ждать. «Я достигла поставленной цели — снова 45 кг», — не без гордости написала Волкова.

1 2 3 4 5 6 Юля Волкова мечтала весить 45 кг и добилась этого

На наш взгляд, у Юли никогда не было проблем с лишним весом — мать двоих детей всегда радовала поклонников отличной формой.