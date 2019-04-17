34-летняя Юля Волкова добилась цели и похудела до 45 кг

16 апреля в Инстаграме Юли Волковой появился новый пост. В кадре бывшая солистка группы t.A.T.u запечатлена на беговой дорожке. «Заниматься спортом — это мой стиль жизни», — подписала снимок звезда.
Певица рассказала поклонникам, что проходила марафон под названием «Революция тела», в рамках которого правильно питалась, ходила на теннис, плавала в бассейне, регулярно посещала кабинет массажиста. Результаты не заставили себя ждать. «Я достигла поставленной цели — снова 45 кг», — не без гордости написала Волкова.
На наш взгляд, у Юли никогда не было проблем с лишним весом — мать двоих детей всегда радовала поклонников отличной формой.