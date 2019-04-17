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Полгода нервов и репетиции с ассистенткой: как Алекс Родригез готовился сделать предложение Джей Ло

Мы ждем не дождемся, когда же Джей Ло и Алекс Родригез объявят дату свадьбы. Влюбленные пока не спешат называть день X, но с удовольствием делятся подробностями помолвки. 

16 апреля Алекс Родригез стал гостем шоу Джимми Фэллона. В беседе с ведущим 43-летний бейсболист раскрыл подробности события, которое в начале марта обсуждал весь мир — его помолвки с Дженнифер Лопес. Напомним, предложение руки и сердца знаменитая певица получила 9 марта.

Спортсмен признался, что готовился к этому важному моменту шесть месяцев: «У меня было кольцо, но я хотел сделать что-то интересное. Поэтому три дня ходил на пляж вместе со своей ассистенткой и репетировал, как буду вставать на одно колено». 

  • Кольцо Дженнифер Лопес
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    Алекс Родригез оказался щедрым женихом и подарил Дженнифер Лопес кольцо с внушительным бриллиантом
    Смотреть галерею

Родригез также добавил, что ждал идеального заката. Такой, по его мнению, случился в 6:29 вечера. Снимки, опубликованные в соцсетях, доказывают, что будущий муж Дженнифер Лопес удачно выбрал время — кольцо с огромным бриллиантом очень красиво сияет в лучах заходящего солнца.

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17 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какая она всегда хорошенькая)) кудряшки особенно ей идут)

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