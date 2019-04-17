Похожая на сон: в Сети взбудоражены смелыми нарядами 70-летней Аллы Пугачевой на ее юбилейном концерте

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, а спустя два дня она вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца. В Сети появились первые фото и видео с концерта Примадонны.

О возвращении Аллы Пугачевой на сцену заговорили в конце прошлого года, когда в интернете появилась информация о том, что Примадонна даст один-единственный концерт в честь своего 70-летия. Вскоре стала известна и дата грандиозного шоу — 17 апреля.

Когда начали продавать билеты, все ахнули — цены оказались заоблачными. Не то что обычные фанаты, даже состоятельные почитатели таланта Аллы Борисовны не все были готовы платить такие деньги. Тем не менее день Х настал, зрители заняли свои места в зале, шоу началось.

Первыми кадрами с концерта поделились поклонники Филиппа Киркорова, опубликовав видео на странице фан-клуба певца в Инстаграме. К зрителям 70-летняя звезда вышла в коротких шортах с длинной юбкой, черном закрытом топе и грубых ботинках.

Певица пообещала множество сюрпризов, а также отметила, что в этот вечер будет исполнять новые песни. Фанаты ликуют, но все же надеются, что со сцены прозвучат и главные хиты Примадонны.

Ждем новых включений из Кремля, в том числе и от звездных гостей. О своем присутствии в Кремле уже сообщили Игорь Николаев, Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс.