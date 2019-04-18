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Друг семьи Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировал его расставание с женой

На днях стало известно, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов переживает расставание с супругой. Его жена Марина ушла к молодому баскетболисту после 17 лет брака. Ситуацию прокомментировал знакомый семьи.

Как сообщают СМИ, Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой Мариной Банковой. После 17 лет совместной жизни женщина заскучала и ушла к другому — молодому баскетболисту Андрею Зубкову. Новому избраннику Банковой 27 лет, и он играет за клуб «Химки».

Пока еще супружеская пара не комментирует слухи, однако их уже не остановить. 17 апреля издание «Комсомольская правда» опубликовала комментарий друга семьи Григорьева-Апполонова, который предпочел сохранить анонимность. 

«Андрей никогда не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в ''Чайхане'' изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. А что вы хотите — артист, избалованный поклонницами. Неудивительно, что Марина от этого устала», — сообщил источник.

Пока неизвестно, собираются ли Андрей и Марина оформлять развод. Однако, как сообщает та же «Комсомольская правда», Банкова уже переехала с детьми к новому возлюбленному.

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18 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец! Каждой женщине хочется быть единственной. Долго она терпела конечно.

  • От мужа, который тебе изменяет направо и налево, надо уходить сразу, а не тогда, когда новый мужик подвернулся. Типа 17 лет терпела, а потом вдруг надоело резко?)) Так что не из-за измен она ушла, а потому, что нового мужика себе нашла. Не нашла бы - так бы дальше с этим гулящим и жила.

  • Чужая семья - потёмки, странно осуждать кого-либо. Но вот, что радует, так это и старше, и двое детей, а нашла молодого красивого перспективного.

  • Очень приятная,красивая,взгляд спокойный.На редкость в наше время вызывает приятные эмоции.Будь счастлива.

  • Может и правильно сделала, а то терпеть даже ради детей неуважение к себе и гульки мужа, пока жизнь и молодость проходит...дети подросли вот и захотелось и самой в удовольствие пожить, понятно, что с молодым - перспективным не очень большая вероятность вместе долго быть, тем более если двое детей, но хоть несколько лет кайфа, пока влюблены друг в друга...а что будет дальше - жизнь покажет

  • Похоже, Марина почитала предыдущий форум, неприятно удивилась, что все встали на сторону Рыжего и попросила "друга" заступиться.

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