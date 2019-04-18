Друг семьи Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировал его расставание с женой

На днях стало известно, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов переживает расставание с супругой. Его жена Марина ушла к молодому баскетболисту после 17 лет брака. Ситуацию прокомментировал знакомый семьи.

Как сообщают СМИ, Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой Мариной Банковой. После 17 лет совместной жизни женщина заскучала и ушла к другому — молодому баскетболисту Андрею Зубкову. Новому избраннику Банковой 27 лет, и он играет за клуб «Химки».



Пока еще супружеская пара не комментирует слухи, однако их уже не остановить. 17 апреля издание «Комсомольская правда» опубликовала комментарий друга семьи Григорьева-Апполонова, который предпочел сохранить анонимность.

«Андрей никогда не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в ''Чайхане'' изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. А что вы хотите — артист, избалованный поклонницами. Неудивительно, что Марина от этого устала», — сообщил источник.

1 2 3 4 5 6 7 От Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена

Пока неизвестно, собираются ли Андрей и Марина оформлять развод. Однако, как сообщает та же «Комсомольская правда», Банкова уже переехала с детьми к новому возлюбленному.