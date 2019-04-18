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Лобода, Навка, Волочкова и другие звездные поклонники Пугачевой на ее концерте в Кремле

17 апреля в столице прошел концерт, который будут обсуждать еще долгое время. Впервые за последние 10 лет на сцену вышла Алла Пугачева. Примадонну приветствовали стоя поклонники и звездные друзья. 
Татьяна Навка и Жасмин
Татьяна Навка и Жасмин

В среду вечером в центре столицы образовалась пробка из машин, подъезжающих к Государственному Кремлевскому Дворцу. Сотни поклонников спешили на юбилейное шоу Аллы Пугачевой. Это событие можно назвать в какой-то степени историческим — в 2009 году Примадонна объявила, что уходит со сцены и с тех пор не давала сольных концертов. 

В этот вечер зад подпевал лучшим хитам 70-летней звезды и внимательно слушал ее новые песни. Во время исполнения композиции «Женщина, которая поет» на сцену вышли Максим Галкин с Лизой и Гарри, а также Кристина со своими тремя детьми.

После финальной песни зал еще долго не отпускал Примадонну. Около сцены выстроилась очередь поклонников, желавших вручить звезде букеты. Их в этот вечер были сотни!

Шоу под названием «Алла Пугачева. P.S.» посетили многие звездные друзья артистки. Татьяна Навка, Жасмин, Филипп Киркоров, Галина Волчек — вот имена лишь некоторых из них. В Кремле в этот вечер также присутствовали и представители власти — Валентина Матвиенко, Ольга Голодец, Игорь Шувалов, Сергей Нарышкин. В зале была замечена и Светлана Медведева. 

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18 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Анастасия Волочкова, Татьяна Навка, Певица Жасмин, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Артур Гаспарян, Мария Лемешева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, Гарри Галкин, Дени Байсаров, Лиза Галкина, Галина Юдашкина, Александр Васильев, Николай Цискаридзе, Диана Гурцкая, Владимир Винокур, Ида Достман, Светлана Лобода, Галина Волчек

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Волочкова как то пробралась на концерт . И давай делать фото срочно . Что бы потом рассказывать что она давно дружит со всеми ))

  • Зачем семью выводить то,типа смотрите-это ваши кумиры в будущем?

  • Доманькова специально из заграницы приехала? Или совпадение.

  • Навка с Жасмин так и ходят парой по тусам.

  • Гость

    Волочкова как то пробралась на концерт . И давай делать фото срочно . Что бы потом рассказывать что она давно дружит со всеми ))

    У неё такое лицо постоянно, как будто вот-вот заплачет.

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