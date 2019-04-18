Лобода, Навка, Волочкова и другие звездные поклонники Пугачевой на ее концерте в Кремле

17 апреля в столице прошел концерт, который будут обсуждать еще долгое время. Впервые за последние 10 лет на сцену вышла Алла Пугачева. Примадонну приветствовали стоя поклонники и звездные друзья.



Татьяна Навка и Жасмин

В среду вечером в центре столицы образовалась пробка из машин, подъезжающих к Государственному Кремлевскому Дворцу. Сотни поклонников спешили на юбилейное шоу Аллы Пугачевой. Это событие можно назвать в какой-то степени историческим — в 2009 году Примадонна объявила, что уходит со сцены и с тех пор не давала сольных концертов.

В этот вечер зад подпевал лучшим хитам 70-летней звезды и внимательно слушал ее новые песни. Во время исполнения композиции «Женщина, которая поет» на сцену вышли Максим Галкин с Лизой и Гарри, а также Кристина со своими тремя детьми.



После финальной песни зал еще долго не отпускал Примадонну. Около сцены выстроилась очередь поклонников, желавших вручить звезде букеты. Их в этот вечер были сотни!

Шоу под названием «Алла Пугачева. P.S.» посетили многие звездные друзья артистки. Татьяна Навка, Жасмин, Филипп Киркоров, Галина Волчек — вот имена лишь некоторых из них. В Кремле в этот вечер также присутствовали и представители власти — Валентина Матвиенко, Ольга Голодец, Игорь Шувалов, Сергей Нарышкин. В зале была замечена и Светлана Медведева.