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Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина внезапно скончалась в возрасте 55 лет

2019 год продолжает приносить дурные вести. 18 апреля стало известно о внезапной кончине Ирины Цывиной. Вдова Евгения Евстигнеева умерла на 56-м году жизни. 

В ночь с 17 на 18 апреля в Москве умерла актриса Ирина Цывина. Одним она была известна по ролям в сериалах «Кадетство», «Ольга» и «Папины дочки», другие знали ее прежде всего как третью супругу Евгения Евстигнеева. 

С Евгением Алексанровичем Цывина прожила в браке шесть лет. Супругов разлучила смерть актера — в 1996 году Евстигнеев скончался от сердечного приступа в возрасте 66 лет. 

После смерти знаменитого актера его молодую супругу (на тот момент ей было 28 лет) начала преследовать череда неудач — несчастливый брак с американским продюсером, от которого она родила двоих детей, многочисленные измены мужа, его постоянные запои, тяжелый бракоразводный процесс, отчаянные попытки вернуть маленькую дочку, обманом вывезенную бывшим мужем за границу.

Последние два года в прессе активно обсуждали личную жизнь женщины. Цывина встречалась с мужчиной намного моложе и хотела родить от него ребенка. Денис Сердюков планов своей возлюбленной не разделял и в скором времени сбежал от нее. 

Впрочем, в скором времени Ирина и Денис помирились. В ее Инстаграме последнее фото с ним датировано 15 апреля.

Некоторое время об Ирине мало что было слышно, а в начале апреля появилась информация, что Цывина намерена уйти в монастырь. 

Что послужило причиной смерти женщины, пока не установлено, но журналисты предполагают, что виной всему также оказалась внезапная остановка сердца. Тело Цывиной обнаружил ее сын Александр. Мужчина забеспокоился после того, как мама перестала отвечать ему на сообщения и звонки.

Одним из первых о кончине женщины сообщил ее друг Станислав Садальский. «Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее — скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой», — написал актер в своем Инстаграме. 

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18 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Бедная женщина, покойся с миром

  • Эффектная женщина. Вечная память.

  • Да. Что-то и правда год начался мрачно.

  • Плохо так говорить но *** тетка была...

  • У нее остались ещё не совсем взрослые дети! Очень жаль! Молодая eще...жить да жить

  • Есть женщины, которые в 55 наконец бросают мужа-тирана и только начинают жить полной жизнью не оставляя надежду встретить хорошего человека и прожить с ним в мире и согласии оставшиеся лет 20-30 ... А тут такая трагедия ... Земля пухом ...

  • Опять напутали! Умер Евгений Евстигнеев в 1992 году, а сын у Ирины назван в честь Евстигнеева - Евгений.

  • К сожалению,она выпивала,это было видно.очень грустно.думаю близкие пытались помочь,но,увы

  • Красивая была женщина... Царствие небесное

  • Гость

    Есть женщины, которые в 55 наконец бросают мужа-тирана и только начинают жить полной жизнью не оставляя надежду встретить хорошего человека и прожить с ним в мире и согласии оставшиеся лет 20-30 ... А тут такая трагедия ... Земля пухом ...

    Ага. Бросают тирана, находят альфонса. Но пусть покоится с миром.

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