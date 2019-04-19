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Фанаты уверены, что Бритни Спирс насильно удерживают в психиатрической больнице

В апреле западные СМИ сообщили о том, что Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической клинике. Впрочем, инсайдеры утверждают, что певица попала туда еще в январе. Фанаты забили тревогу.

Информация о том, что Бринти Спирс проходит лечение в психиатрической больнице показалась подозрительной поклонникам певицы. Сейчас они активно продвигают в социальных сетях тег #FreeBritney, под которым делятся своими опасениями.

Многие уверены, что Спирс проходит лечение не по своей воле. Более того, ее насильно удерживают в клинике. Такие предположения возникли в Сети после выхода одного из последних выпусков подкаста Britney's Gram. Как сообщил инсайдер авторам программы, Бритни находится в больнице с середины января, а на госпитализации жестко настоял... ее собственный отец.

К слову, это теории может придерживаться и мать певицы. Издание PageSix обратило внимание на странную запись в ее микроблоге. «Когда воины бога падают на колени — битва еще не окончена, она только началась»., — написала Линн Бриджес. Когда же один из ее поклонников призвал женщину помочь дочери положить конец опекунству со стороны отца и вырваться из его плена, она лайкнула этот комментарий.

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19 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Бритни Спирс

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так хочется, чтобы у неё всё было хорошо! Ранняя популярность, мужики недекваты ... сломали девочке жизнь :/

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