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Александр Кержаков решил прекратить все судебные разбирательства с Миланой Тюльпановой

Похоже, что в одном из самых громких судебных разбирательств последних месяцев поставлена жирная точка. Футболист Александр Кержаков решил прекратить войну с Миланой Тюльпановой. 

19 апреля Кержаков сделал официальное заявление в Инстаграме. На своей странице футболист опубликовал фото улыбающегося сына. «Ради вот таких моментов я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы», — начал свой пост Александр.

36-летний спортсмен рассказал подписчикам, что ему как можно чаще хочется быть с Артемием и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе.

«За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним шесть раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами», — написал Кержаков под фото. 

По словам мужчины, ему месяц запрещали подходить к сыну из-за того, что он, позвонив по видеосвязи, дал ему поговорить с бабушкой, дедушкой и братом.

Финальное заседание по делу Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой состоится 24 апреля. 

  • Александр Кержаков
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    Ради благополучия сына Александр Кержаков решил прекратить войну с бывшей женой Миланой Тюльпановой
    Смотреть галерею

Сама Милана никак не прокомментировала решение эск-супруга, зато ее адвокат уже высказался на этот счет. «Ситуация похожа на капитуляцию: ''Сдаюсь на милость победителя''», — написал Александр Добровинский в своем аккаунте. 

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19 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Милана Тюльпанова, Александр Кержаков

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Усыпит ее бдительность мнимым соглашением, а потом просто похитит сына и будет его скрывать, как сделал с другим своим сыном.

  • Треугольник Карпмана.

  • Гость

    Треугольник Карпмана.

    Спаситель-жертва-преследователь.

  • Может, новую жертву нашёл.

  • Видимо, всё-таки кто-то заступился за Милану. Сама бы она не смогла. Нашлись невидимые силы добра (он же административный ресурс С-Пб, естесственно).

  • Санта-Барбара. Серия 222. Злой стал добрым.

  • Он отказался от своих требований после того, как Милана попросила его тоже пройти тест на наркотики для суда. Тогда он сразу отдал ребёнка и стал покладистым.

  • Гость

    Спаситель-жертва-преследователь.

    Да уж. Кто знает, тот поймёт.

  • А у нас только так: на каждого негодяя найдется кто покруче, так и присаживаются тут же ( кое-кто в прямом смысле слова). А простым смертным это не под силу. Пысы: рада за Милану, ребенку нужнее мама.

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