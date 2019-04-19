Александр Кержаков решил прекратить все судебные разбирательства с Миланой Тюльпановой

Похоже, что в одном из самых громких судебных разбирательств последних месяцев поставлена жирная точка. Футболист Александр Кержаков решил прекратить войну с Миланой Тюльпановой.



19 апреля Кержаков сделал официальное заявление в Инстаграме. На своей странице футболист опубликовал фото улыбающегося сына. «Ради вот таких моментов я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы», — начал свой пост Александр.

36-летний спортсмен рассказал подписчикам, что ему как можно чаще хочется быть с Артемием и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе.



«За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним шесть раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами», — написал Кержаков под фото.

По словам мужчины, ему месяц запрещали подходить к сыну из-за того, что он, позвонив по видеосвязи, дал ему поговорить с бабушкой, дедушкой и братом.

Финальное заседание по делу Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой состоится 24 апреля.

1 2 3 4 5 6 Ради благополучия сына Александр Кержаков решил прекратить войну с бывшей женой Миланой Тюльпановой

Сама Милана никак не прокомментировала решение эск-супруга, зато ее адвокат уже высказался на этот счет. «Ситуация похожа на капитуляцию: ''Сдаюсь на милость победителя''», — написал Александр Добровинский в своем аккаунте.