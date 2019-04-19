Александр Кержаков решил прекратить все судебные разбирательства с Миланой Тюльпановой

19 апреля Кержаков сделал официальное заявление в Инстаграме. На своей странице футболист опубликовал фото улыбающегося сына. «Ради вот таких моментов я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы», — начал свой пост Александр.
36-летний спортсмен рассказал подписчикам, что ему как можно чаще хочется быть с Артемием и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе.
«За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним шесть раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами», — написал Кержаков под фото.
По словам мужчины, ему месяц запрещали подходить к сыну из-за того, что он, позвонив по видеосвязи, дал ему поговорить с бабушкой, дедушкой и братом.
Финальное заседание по делу Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой состоится 24 апреля.
Сама Милана никак не прокомментировала решение эск-супруга, зато ее адвокат уже высказался на этот счет. «Ситуация похожа на капитуляцию: ''Сдаюсь на милость победителя''», — написал Александр Добровинский в своем аккаунте.