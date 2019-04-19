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Грудью на амбразуру: Гвинет Пэлтроу защищает бюсты 40-летних женщин от насмешек молодых

Гвинет Пэлтроу — женщина многих талантов. Оскароносная актриса, писательница, бизнесвумен и… настоящий интернет-тролль! Звезда «Мстителей» не упускает шанса вставить свои пять копеек в разнообразные дебаты, круглосуточно полыхающие в соцсетях, или посоревноваться в остроумии с другими пользователями.

Гвинет Пэлтроу очень любит Инстаграм, однако и про Твиттер не забывает. Именно там на днях и произошла эта забавная история.

Одна из юных пользовательниц, судя по всему, щедро одаренная природой, высказалась на тему собственной груди. Тирада была экспрессивной и с претензией на юмор, однако не без сомнительных выпадов в адрес тех, кому за сорок. Приводим наш вольный перевод:

«Меня тут спросили, всегда ли моя грудь должна быть выставлена напоказ? Так вот слушайте, ребята. Мне 21 год, и это лучшее время для этой части женского тела. До тех пор, пока мне не стукнет 40 и грудь не обвиснет, можете натянуть по глаза свои водолазки и засунуть свое мнение обо мне куда подальше».

Подозреваем, эти слова могли многих задеть за живое, но первой свое несогласие с аргументацией автора выразила Гвинет Пэлтроу, внезапно возникшая в комментариях пользовательницы: «Эй! В сорок лет грудь может быть еще ого-го и даже больше. Не забывай об этом!».

Несколько человек сразу предположили, что никакая это не Гвинет Пэлтроу, а некий аноним-миллениал, который таким образом зарабатывает популярность в соцсетях. Выразив свои подозрения, они тут же получили звездную «ответку»:
«Успокойтесь, ребята. Эти не самые умные комментарии — моих рук дело. Чем еще заняться маме, лежа в ванне с бокалом красного?».

Мы в Woman.ru разделяем возмущение Гвинет и охотно верим, что ей действительно есть, чем похвастаться. И пусть она не часто появляется на людях с бездонными декольте, физической форме 46-летней ЗОЖ-ницы Пэлтроу позавидуют многие 20-летние красотки. Хотя ходят слухи, что бюст актрисы никогда не обвиснет отнюдь не по причине правильного питания, а потому что был заблаговременно подтянут хирургом… 

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19 апреля 2019
Текст Надежда Шамаева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Гвинет Пэлтроу

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какая глупая тема. Одна брякнула, другая вцепилась. Хотя и так всем понятно, что грудь в 40, тем более у родившей не та, что в 20.

  • Вот она тема, всколыхнувшая великую актрису Гвинет Пэлтроу))) Не представляю Мерил Стрип с жаром защищающую чьи то cuc ки

  • И подтянутые обвисают, и носы с возростом обвисают и многое другое. Надо это принимать, а не силиком накачиваться.

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