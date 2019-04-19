«Накрывает жестко»: Оксана Самойлова пожаловалась на панические атаки

18 апреля в Инстаграме Оксаны Самойловой появился пост, удививший многих. Фолловеры супруги Джигана привыкли, что она всегда с шутками и прибаутками рассказывает о буднях их большой семьи, о причудах 4-летней Леи и о достижениях 7-летней Ариелы. Однако на этот раз многодетная мама решила поднять тему панических атак.
«Я сейчас приехала домой после тяжелейшего дня, и у меня от усталости и напряжения началась паническая атака», — начала свой рассказ Оксана. По словам 30-летней звезды соцсетей, такое с ней происходит не в первые, и особенно сильно она подвергалась ПА во время беременностей.
Самойлова рассказала, как в панике звонила супругу, и он несся к ней, даже если находился на другом конце города. Супруга рэпера сообщила, что уже научилась справляться с приступами, но отметила, что каждый раз «накрывает жестко», и по привычке добавила в конце своего сообщения смайлик.