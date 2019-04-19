Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Накрывает жестко»: Оксана Самойлова пожаловалась на панические атаки

Многим подписчикам Оксаны Самойловой кажется, что все в ее жизни прекрасно и легко. На днях супруга Джигана поделилась с ними тем, о чем обычно предпочитают умалчивать.

18 апреля в Инстаграме Оксаны Самойловой появился пост, удививший многих. Фолловеры супруги Джигана привыкли, что она всегда с шутками и прибаутками рассказывает о буднях их большой семьи, о причудах 4-летней Леи и о достижениях 7-летней Ариелы. Однако на этот раз многодетная мама решила поднять тему панических атак. 

«Я сейчас приехала домой после тяжелейшего дня, и у меня от усталости и напряжения началась паническая атака», — начала свой рассказ Оксана. По словам 30-летней звезды соцсетей, такое с ней происходит не в первые, и особенно сильно она подвергалась ПА во время беременностей. 

  • Оксана Самойлова
    1 2 3 4 5 6
    На днях Оксана Самойлова поделилась с подписчиками своего Инстаграма весьма личной информацией
    Смотреть галерею

Самойлова рассказала, как в панике звонила супругу, и он несся к ней, даже если находился на другом конце города. Супруга рэпера сообщила, что уже научилась справляться с приступами, но отметила, что каждый раз «накрывает жестко», и по привычке добавила в конце своего сообщения смайлик. 

Перейти к обсуждению


19 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Оксана Самойлова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.