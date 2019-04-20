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Лера Кудрявцева ответила на жесткую критику Аллы Пугачевой

Несколько дней назад 70-летняя Алла Пугачева раскритиковала 47-летнюю Леру Кудрявцеву за вопросы о своей личной жизни. Телеведущая рассказала, что думает по поводу этой ситуации.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

13 апреля вышел новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», посвященный Алле Пугачевой. Накануне юбилея певицы ее бывшие возлюбленные, не стесняясь, рассказывали ведущей о жизни с ней. В эфире программы «Пусть говорят» Пугачева выразила свое недовольство тем, что Кудрявцева задавала героям неуместные вопросы.

«Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!» — высказалась Примадонна.

Спустя несколько дней телеведущая решила ответить певице. В интервью порталу Super.ru Кудрявцева призналась, что не ожидала такой реакции от Пугачевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева

«Очень уважаемой мной Алле Борисовне я могу ответить только ее же словами, которые когда-то она мне сказала. ''Танки грязи не боятся!'' — это ведь ваша фраза? Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь и зарабатываю на жизнь уже 25 лет — труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то. Мы все — рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории — кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интерес к ее жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать», — отметила она.

Телеведущая также добавила, что ни она, ни продюсеры шоу не хотели обидеть Примадонну. «Не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я поздравляю ее с юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца», — призналась она. 

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20 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Лера Кудрявцева, Алла Пугачева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • смотрела эту передачу, мне тоже показалось крайне вульгарным когда Лера начала спрашивать у Орбакаса был ли он первым мужчиной и у Челобананова какова Алла в постели.

  • Что ты, обидели старую вешалку! Пора уже дома сидеть и внуков нянчить, а не своим целлюлитом старым трясти на халявные деньги!

  • Вульгарнее, чем сама молодящаяся 70-летняя старушка Пугачева, быть невозможно. ТВ перекормили всех этой бабушкой в лабутенах.

  • А я смотрела, как Пугачева на эту тему выражалась сидя в студии в полуметре от ребенка, и мне хотелось закрыть ей рот! Ребенку ни к чему было слушать про постель. Лучше бы нашавечная последила за собой в ванне с тапком. Пошлость и вульгарность ее второе лицо. Но надо тыкнуть другую. Они с Лерой одинаковые.

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