Виктория Лопырева выложила новое совместное фото с Игорем Булатовым и их сыном

В последнее время Виктория Лопырева все чаще радует своих поклонников личными снимками. На днях телеведущая опубликовала совместный кадр с сыном и Игорем Булатовым.

Виктория Лопырева выложила снимок с сыном Марком Леонелем и его отцом Игорем Булатовым

Фанаты 35-летней Виктории Лопыревой с нетерпением ждут каждый совместный снимок с ее возлюбленным, 36-летним Игорем Булатовым. Недавно телеведущая порадовала подписчиков первым портретным фото с отцом своего ребенка, а спустя несколько дней в Сети появилась новая порция кадров, на которых влюбленные запечатлены на пляже.



На днях знаменитость решила опубликовать в Инстаграме семейную фотографию с Булатовым и маленьким Марком Леонелем.

1 2 3 4 5 6 В последнее время 35-летняя телеведущая часто делится с подписчиками семейными кадрами

В комментариях к посту многие фолловеры Лопыревой восхитились тем, насколько трогательным получился снимок. «Очень нежное фото», «Как приятно смотреть», «Красивая семья», «Будьте счастливы!» — написали самые преданные поклонники пары (орфография и пунктуация авторов сохранены). В свою очередь телеведущая поблагодарила каждого за теплое пожелание.