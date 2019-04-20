Виктория Лопырева выложила новое совместное фото с Игорем Булатовым и их сыном

Фанаты 35-летней Виктории Лопыревой с нетерпением ждут каждый совместный снимок с ее возлюбленным, 36-летним Игорем Булатовым. Недавно телеведущая порадовала подписчиков первым портретным фото с отцом своего ребенка, а спустя несколько дней в Сети появилась новая порция кадров, на которых влюбленные запечатлены на пляже.
В комментариях к посту многие фолловеры Лопыревой восхитились тем, насколько трогательным получился снимок. «Очень нежное фото», «Как приятно смотреть», «Красивая семья», «Будьте счастливы!» — написали самые преданные поклонники пары (орфография и пунктуация авторов сохранены). В свою очередь телеведущая поблагодарила каждого за теплое пожелание.