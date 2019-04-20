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Виктория Лопырева выложила новое совместное фото с Игорем Булатовым и их сыном

В последнее время Виктория Лопырева все чаще радует своих поклонников личными снимками. На днях телеведущая опубликовала совместный кадр с сыном и Игорем Булатовым.
Виктория Лопырева выложила снимок с сыном Марком Леонелем и его отцом Игорем Булатовым
Виктория Лопырева выложила снимок с сыном Марком Леонелем и его отцом Игорем Булатовым

Фанаты 35-летней Виктории Лопыревой с нетерпением ждут каждый совместный снимок с ее возлюбленным, 36-летним Игорем Булатовым. Недавно телеведущая порадовала подписчиков первым портретным фото с отцом своего ребенка, а спустя несколько дней в Сети появилась новая порция кадров, на которых влюбленные запечатлены на пляже.

На днях знаменитость решила опубликовать в Инстаграме семейную фотографию с Булатовым и маленьким Марком Леонелем.
  • Виктория Лопырева
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    В последнее время 35-летняя телеведущая часто делится с подписчиками семейными кадрами
    Смотреть галерею

В комментариях к посту многие фолловеры Лопыревой восхитились тем, насколько трогательным получился снимок. «Очень нежное фото», «Как приятно смотреть», «Красивая семья», «Будьте счастливы!» — написали самые преданные поклонники пары (орфография и пунктуация авторов сохранены). В свою очередь телеведущая поблагодарила каждого за теплое пожелание.

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20 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @nadiamalovephotography / Instagram
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Виктория Лопырева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • И все было бы неплохо, если бы Игорь не смотрел на малыша с таким равнодушием...Даже немного жаль ее стало, что она пыжится изо всех сил, пытаясь доказать, что там счастливая семья, а там семьи-то нет...

  • а счастливый папаша остальных своих детей навещает ? Лопырева была беременна практически одновременно с женой своего любовника. А тех детей куда ? Алименты бывший бизнесмен хоть платит? Или только жаждет урвать при разводе еще что нибудь у семьи жены ?

  • Мы каждый Викин пук должны знать?

  • Конечно, фанаты пишут оды. Всё остальное блокируется и удаляется.

  • Наперегонки с Татой))) как же, та интервью татлеру дала, а не киргизскому шелкопряду)))) агония по-лопыревски! Оно чё)))

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Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





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