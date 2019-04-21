Ксения Собчак заявила о разводе Cемена Слепакова, но позже забрала свои слова обратно

Несколько дней назад Ксения Собчак приняла участие в шоу «Привет, Андрей!», на котором заявила, что резидент Comedy Club Семен Слепаков разводится со своей супругой Кариной после шести лет брака. Поклонников артиста не на шутку взволновала эта новость, однако спустя некоторое время выяснилось, что телеведущая ошиблась.
Ни Семен, ни его жена пока никак не прокомментировали эту ситуацию, однако, стоит отметить, что некоторое время назад пара вместе выходила в свет. По словам свидетелей, супруги совсем не выглядели так, будто у них есть какие-то проблемы в семье.