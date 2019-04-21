Ксения Собчак заявила о разводе Cемена Слепакова, но позже забрала свои слова обратно

На днях в СМИ появилась новость о том, что Семен Слепаков якобы разводится с супругой спустя шесть лет брака. Как оказалось, эту ложную информацию озвучила Ксения Собчак.

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Несколько дней назад Ксения Собчак приняла участие в шоу «Привет, Андрей!», на котором заявила, что резидент Comedy Club Семен Слепаков разводится со своей супругой Кариной после шести лет брака. Поклонников артиста не на шутку взволновала эта новость, однако спустя некоторое время выяснилось, что телеведущая ошиблась.

«Девушки! Он не развелся. К сожалению, это я напутала», — написала теледива в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 6 7 Несколько дней назад Ксения Собчак заявила, что Семен Слепаков стал «завидным женихом»

Ни Семен, ни его жена пока никак не прокомментировали эту ситуацию, однако, стоит отметить, что некоторое время назад пара вместе выходила в свет. По словам свидетелей, супруги совсем не выглядели так, будто у них есть какие-то проблемы в семье.

