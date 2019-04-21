Джессика Симпсон впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

19 марта 38-летняя Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. На днях папарацци запечатлели первое появление певицы на публике после родов.

Первый выход Джессики Симпсон после третьих родов

В марте этого года 38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка. Спустя несколько дней после этого события певица опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором посетовала на то, что ей сложно восстановиться после кесарева сечения.



Фанаты знаменитости с нетерпением ждали ее фотографий после родов, однако Симпсон не спешила ими делиться. К счастью поклонников певицы, на днях ее запечатлели папарацци.

Так, в Сети появились первые снимки выхода Джессики в свет после рождения ее дочери Берди.

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На опубликованных кадрах Симпсон вместе со своим мужем Эриком Джонсоном направляется в ресторан. Судя по фото, знаменитости действительно с трудом удается прийти в прежнюю форму. Woman.ru желает здоровья и скорейшего восстановления молодой маме!