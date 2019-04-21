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Джессика Симпсон впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

19 марта 38-летняя Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. На днях папарацци запечатлели первое появление певицы на публике после родов.
Первый выход Джессики Симпсон после третьих родов
Первый выход Джессики Симпсон после третьих родов

В марте этого года 38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка. Спустя несколько дней после этого события певица опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором посетовала на то, что ей сложно восстановиться после кесарева сечения.

Фанаты знаменитости с нетерпением ждали ее фотографий после родов, однако Симпсон не спешила ими делиться. К счастью поклонников певицы, на днях ее запечатлели папарацци.

Так, в Сети появились первые снимки выхода Джессики в свет после рождения ее дочери Берди.

На опубликованных кадрах Симпсон вместе со своим мужем Эриком Джонсоном направляется в ресторан. Судя по фото, знаменитости действительно с трудом удается прийти в прежнюю форму. Woman.ru желает здоровья и скорейшего восстановления молодой маме!

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21 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Джессика Симпсон, Эрик Джонсон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • О боже, огромная, постарела.

  • У меня 4 детей, мне 40, но я девочка подросток. А почему так, что с ней.

  • Зачем!она уже нет никто,обычная бабища

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Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





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