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«У тебя новый мужчина, пусть он и платит»: Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание их общего сына

С момента расставания рэпера Гуфа и Айзы Анохиной прошло уже пять лет, а в Сети до сих пор появляется информация о разногласиях между экс-супругами. На этот раз бизнесвумен поведала, как они решают финансовые вопросы, касаемые из общего сына.

Одной из героинь нового выпуска «Школа экстрасенсов» стала Айза Анохина. В ходе беседы с участниками программы знаменитость поделилась некоторыми подробностями своей жизни. Например, рассказала о том, что экс-супруг Алексей Долматов не принимеат финансового участия в воспитании их общего сына.

Айза сообщила, что сама платит за школу, в которой учится старший наследник. По словам Анохиной, обучение Сэма обходится ей в 11 тысяч долларов (около 703 000 рублей) в год, и эти деньги идут из ее кошелька. 

Айза призналась, что пару раз обращалась к Алексею за помощью, но получила ответ: «У тебя новый мужчина, пусть он и платит».

О переводе Сэма в другую, менее дорогую школу не может быть и речи. Анохина вообще не готова жертвовать обучением сына, ведь, как она написала в Инстаграме 22 апреля, «мы растим нобелевского лауреата по математике».

  • Айза Анохина
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    Айза Анохина сообщила, что бывший муж не помогает ей растить их общего сына
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Вот и приходится звездной маме постоянно летать с Бали в Москву, где у нее находится ее бизнес. А теперь 34-летняя звезда на полтора месяца улетает в... Пока не сообщила, куда, но отметила, что это ее новый проект, к которому она шла долгое время. 

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22 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Если это правда - то я была лучшего мнения о Гуфе. Но все таки слабо верится ...

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