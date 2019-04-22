Джессика Симпсон впервые показала младшую дочь

В прошедшие выходные Джессика Симпсон не только впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка, но и порадовала поклонников фотографиями дочки Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц.



В минувший уикенд в США и странах Европы прошло празднование католической Пасхи. В этот день многие знаменитости публиковали в своих соцсетях фотографии с родными и близкими. Семейными кадрами поделилась и Джессика Симпсон.

Наибольший восторг среди подписчиков 38-летней звезды вызвал снимок малышки Берди Мэй. В кадре пухлощекая девочка, одетая в цветастое платье, спит в своей кроватке.

1 2 3 4 5 6 Старшая и младшая дочки Джессики Симпсон

Малышка появилась на свет 19 марта и стала третьим ребенком в семье Джессики Симпсон и ее мужа Эрика. Последняя беременность далась знаменитости непросто, но теперь все трудности позади, и большая семья Джонсонов наслаждается счастливыми днями и бессонными ночами.