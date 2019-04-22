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Джессика Симпсон впервые показала младшую дочь

В прошедшие выходные Джессика Симпсон не только впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка, но и порадовала поклонников фотографиями дочки Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц.  

В минувший уикенд в США и странах Европы прошло празднование католической Пасхи. В этот день многие знаменитости публиковали в своих соцсетях фотографии с родными и близкими. Семейными кадрами поделилась и Джессика Симпсон. 

Наибольший восторг среди подписчиков 38-летней звезды вызвал снимок малышки Берди Мэй. В кадре пухлощекая девочка, одетая в цветастое платье, спит в своей кроватке.

Малышка появилась на свет 19 марта и стала третьим ребенком в семье Джессики Симпсон и ее мужа Эрика. Последняя беременность далась знаменитости непросто, но теперь все трудности позади, и большая семья Джонсонов наслаждается счастливыми днями и бессонными ночами. 

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22 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram, @kristingram
Теги

Джессика Симпсон

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Аааххххх....какая Шладкая.....

  • Такая милашка)))

  • Какая крупная малышка!:) Даже не скажешь, что ей месяц! Щечки хочется расцеловать:) Здоровья и любви всей семье!

  • Какая очаровашка, просто нет слов))

  • Шладусяяяяяяяя!хочу такую же.....)))

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