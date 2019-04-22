СМИ: Меган Маркл и принца Гарри хотят сослать в Африку

Принцесса Диана много времени проводила в Африке с благотворительными миссиями, принц Уильям часто наведывался туда к своей подруге Джессике Крейг. А вот принц Гарри в скором времени может переехать туда с Меган Маркл и их первенцем.



В день 93-летия королевы Елизаветы II рядом с ней были все члены ее многочисленной семьи, кроме Меган Маркл. Расценивать это можно лишь как то, что герцогиня Сассекская вот-вот родит. Журналисты пока не знают ни пол ребенка, ни где он появится на свет, но уже вовсю обсуждают, где он будет жить спустя некоторое время после рождения. И это вовсе не Фрогмор-хаус.



Как сообщает Sunday Times, молодые родители вместе с малышом могут отправиться в Африку, где останутся на 2-3 года.

Представители Букингемского дворца пока не подтвердили эту информацию, но отметили, что данный план активно прорабатывается: «Пока не было принято никаких окончательных решений, но можем заявить, что принц Гарри продолжит выполнять свою роль посла молодежи в британском Содружестве наций». Главной миссией Сассексов будет благотворительность и продвижение Британии на континенте.

1 2 3 ... 8 Принц Гарри и Меган Маркл могут уехать из Великобритании

Впрочем, в прессе уже появились предположения, что столь долгосрочная поездка да еще и с малышом связана с необходимостью избавить семью от возникших конфликтов между Кембриджами и Сассексами.