В Сети появились фото Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники

В начале апреля в интернете появилась информация о том, что 37-летняя Бритни Спирс уже некоторое время проходит лечение в клинике душевного здоровья. На днях звезду отпустили домой, чтобы она отпраздновала с родными Пасху.

В 2008 году Бритни Спирс, все еще не пришедшая в себя после развода с Кевином Федерлайном, попала в больницу. В скором времени у звезды диагностировали биополярное расстройство, а ее опекуном назначили отца Джеймса Спирса. С тех пор именно он следит как за финансовой жизнью своей знаменитой дочки, так и за личной.

В конце весны западные журналисты заговорили о том, что 66-летний мистер Спирс имеет большие проблемы со здоровьем — у мужчины было диагностировано серьезное заболевание кишечника. Бритни, сильно переживающая за состояние своего отца, не выдержала напряжения и вновь попала в больницу с нервным срывом. На днях звезду отпустили, но лишь на пару дней, чтобы она отметила с родными Пасху.

1 2 3 4 5 6 На свидание Бритни Спирс приехала в коротком красном платье

В Сети появились фотографии Бритни Спирс, выходящей из отеля Montage в Беверли-Хиллз. Как пишут инсайдеры издания TMZ, в одном из гостиничных номеров певица провела несколько часов в компании своего бойфренда Сэма Асгари. 25-летний мужчна тоже попал в кадр папарацци.



Выглядела Бритни, мягко говоря, не очень. Растрепанные волосы и отрешенный взгляд как бы намекают на то, что в данный момент певице не обойтись без помощи специалистов, к которым она и вернулась после свидания. В больнице Спирс пробудет еще около 30 дней.