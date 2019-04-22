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В Сети появились фото Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники

В начале апреля в интернете появилась информация о том, что 37-летняя Бритни Спирс уже некоторое время проходит лечение в клинике душевного здоровья. На днях звезду отпустили домой, чтобы она отпраздновала с родными Пасху.

В 2008 году Бритни Спирс, все еще не пришедшая в себя после развода с Кевином Федерлайном, попала в больницу. В скором времени у звезды диагностировали биополярное расстройство, а ее опекуном назначили отца Джеймса Спирса. С тех пор именно он следит как за финансовой жизнью своей знаменитой дочки, так и за личной.

В конце весны западные журналисты заговорили о том, что 66-летний мистер Спирс имеет большие проблемы со здоровьем — у мужчины было диагностировано серьезное заболевание кишечника. Бритни, сильно переживающая за состояние своего отца, не выдержала напряжения и вновь попала в больницу с нервным срывом. На днях звезду отпустили, но лишь на пару дней, чтобы она отметила с родными Пасху. 

В Сети появились фотографии Бритни Спирс, выходящей из отеля Montage в Беверли-Хиллз. Как пишут инсайдеры издания TMZ, в одном из гостиничных номеров певица провела несколько часов в компании своего бойфренда Сэма Асгари. 25-летний мужчна тоже попал в кадр папарацци.

Выглядела Бритни, мягко говоря, не очень. Растрепанные волосы и отрешенный взгляд как бы намекают на то, что в данный момент певице не обойтись без помощи специалистов, к которым она и вернулась после свидания. В больнице Спирс пробудет еще около 30 дней.

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22 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Getty Images
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Бритни Спирс

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Жалко Бритни,она моя любимая певица.Желаю ей всего самого хорошего.

  • Бедняга, неужели она никогда не будет здоровой?!

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