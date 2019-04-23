Анастасия Решетова скромно позирует на фоне Роллс-Ройса и Кремля

Пока мы с вами гадаем, беременна Анастасия Решетова или нет, сама невеста рэпера продолжает вести привычный образ жизни и публикует в Инстаграме красивые картинки с собой в главной роли. На днях одну из таких обсуждали многие пользователи Рунета.



Кремль. Роллс-Ройс. Пустая Красная площадь. Анастасия Решетова. Так вкратце можно описать снимок, который появился в Инстаграме невесты Тимати днем 22 апреля.

В кадре 23-летняя знаменитость позирует в обычных серых джинсах, голубой рубашке, черной бейсболке и белых кроссовках. Никаких вам мини-платьев, объемных жакетов или боди, надетых с легинсами.

1 2 3 4 5 6 Далеко не все подписчики узнали Анастасию в подобном аутфите

Неизвестно, были ли это съемки рекламной кампании автомобильного бренда или же Анастасия хвасталась очередным дорогим подарком от своего возлюбленного.