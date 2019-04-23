Анастасия Решетова скромно позирует на фоне Роллс-Ройса и Кремля

Кремль. Роллс-Ройс. Пустая Красная площадь. Анастасия Решетова. Так вкратце можно описать снимок, который появился в Инстаграме невесты Тимати днем 22 апреля.
В кадре 23-летняя знаменитость позирует в обычных серых джинсах, голубой рубашке, черной бейсболке и белых кроссовках. Никаких вам мини-платьев, объемных жакетов или боди, надетых с легинсами.
Неизвестно, были ли это съемки рекламной кампании автомобильного бренда или же Анастасия хвасталась очередным дорогим подарком от своего возлюбленного.