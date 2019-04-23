Инсайдеры: принцесса Беатрис хочет ускорить свадьбу с миллионером и пытается забеременеть

В прошлом году принцесса Евгения вышла замуж. Ее сестра — принцесса Беатрис — мечтает тоже отправиться под венец и готова ради этого даже нарушить королевские традиции.

Судя по всему, принцесса Беатрис намерена как можно скорее стать законной женой своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Моцци. Недавно инсайдеры сообщали, что пара уже вовсю обсуждает свадьбу и планирует ее на будущий год. Но, судя по всему, внучка Елизаветы II изо всех сил торопит события.

Источник, близкий к принцессе, поведал газете Express следующее: «Беатрис изнывает от того, как хочет замуж, и уже пытается забеременеть. Она хочет семью, и ее не пугает перспектива отправиться под венец, будучи в интересном положении».

1 2 3 4 5 6 Принцесса Беатрис мечтает поскорее выйти замуж

Подобное развитие событий обязательно обескуражит Елизавету II и других представителей королевской семьи, но, похоже, принцессу их чувства не волнуют. К тому же она является восьмой в очереди на британский престол, а значит, что вряд ли станет королевой — от нее наверняка не ждут строго соблюдения всех правил и традиций.