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Инсайдеры: принцесса Беатрис хочет ускорить свадьбу с миллионером и пытается забеременеть

В прошлом году принцесса Евгения вышла замуж. Ее сестра — принцесса Беатрис — мечтает тоже отправиться под венец и готова ради этого даже нарушить королевские традиции.

Судя по всему, принцесса Беатрис намерена как можно скорее стать законной женой своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Моцци. Недавно инсайдеры сообщали, что пара уже вовсю обсуждает свадьбу и планирует ее на будущий год. Но, судя по всему, внучка Елизаветы II изо всех сил торопит события.

Источник, близкий к принцессе, поведал газете Express следующее: «Беатрис изнывает от того, как хочет замуж, и уже пытается забеременеть. Она хочет семью, и ее не пугает перспектива отправиться под венец, будучи в интересном положении». 

Подобное развитие событий обязательно обескуражит Елизавету II и других представителей королевской семьи, но, похоже, принцессу их чувства не волнуют. К тому же она является восьмой в очереди на британский престол, а значит, что вряд ли станет королевой — от нее наверняка не ждут строго соблюдения всех правил и традиций.

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23 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принцесса Беатрис

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Это правило там уже все, кто можно нарушили. Нечего ей нарушать. Но в замысел не верю. Неужели, на принцессу добровольно желающих не найдётся. Думаю, фейк.

  • Как можно маниакально хотеть замуж в 21 веке?

  • Гость

    Как можно маниакально хотеть замуж в 21 веке?

    Возможно, члены БКС ещё в позапрошлом остались.

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